Politycy PiS komentują sprawę tomografu w szpitalu Zdroje

Państwo musi znaleźć pieniądze na nowy tomograf dla szpitala w Zdrojach - mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości. Sprzęt od ponad roku jest zepsuty, a rodzice małych pacjentów zorganizowali w internecie zbiórkę na zakup nowego urządzenia.
- Skandalem jest to, że to rodzice muszą zbierać na tomograf, żeby leczyć chore dzieci. To jest wydatek rzędu 3,5 mln zł. W budżecie województwa są na to pieniądze, jest rezerwa budżetowa, a pan marszałek nabrał wody w usta i nic w tej sprawie nie mówi - powiedział.
Tomograf był wykorzystywany między innymi w leczeniu deformacji kręgosłupa i przy operacjach wykonywanych przez specjalistę, profesora Leszka Sagana.
- Nie dopuszczam sytuacji takiej, że nie znajdą się w państwie 38 milionowym pieniądze na tomograf za 3,5 miliona w momencie, kiedy mamy światowej sławy profesora, który zajmuje się leczeniem dzieci - przypomniał poseł PiS Artur Szałabawka.
Podczas konferencji prasowej w szpitalu Zdroje przedstawiciele szpitala Zdroje zapowiedzieli, że w styczniu tomograf zostanie wypożyczony oraz mają nadzieję, że sfinansuje go Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
szczęście, że chłopaki nie zaproponowali kolejnego "pokoju do wypłakania się", jak to było za czasów ich rządów.
Tym niemniej racja, że to państwo, czyli NFZ, powinien dbać o właściwy sprzęt i jego stan.
I z pewnym przekąsem zauważam, że na wielu tego typu urządzeniach są naklejki sekowanej i prześladowane przez PiS WIELKIEJ ORKIESTY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY.
Nie byłbym zdziwiony, gdyby okazało się, że ten popsuty sprzęt to właśnie nie dość, że był zakupiony przez WOŚP, to jeszcze na dodatek w czasach, gdy ów WOŚP prześladowany był przez PiS