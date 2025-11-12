Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Politycy PiS komentują sprawę tomografu w szpitalu Zdroje

Fot. Julia Nowicka [Radio Szczecin]
Państwo musi znaleźć pieniądze na nowy tomograf dla szpitala w Zdrojach - mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości. Sprzęt od ponad roku jest zepsuty, a rodzice małych pacjentów zorganizowali w internecie zbiórkę na zakup nowego urządzenia.
Jak mówi radny sejmiku województwa Rafał Niburski - taka sytuacja jest niedopuszczalna. Radny zapowiedział zgłoszenie poprawki do tegorocznego budżetu województwa, by znaleźć pieniądze na nowe urządzenie.

- Skandalem jest to, że to rodzice muszą zbierać na tomograf, żeby leczyć chore dzieci. To jest wydatek rzędu 3,5 mln zł. W budżecie województwa są na to pieniądze, jest rezerwa budżetowa, a pan marszałek nabrał wody w usta i nic w tej sprawie nie mówi - powiedział.

Tomograf był wykorzystywany między innymi w leczeniu deformacji kręgosłupa i przy operacjach wykonywanych przez specjalistę, profesora Leszka Sagana.

- Nie dopuszczam sytuacji takiej, że nie znajdą się w państwie 38 milionowym pieniądze na tomograf za 3,5 miliona w momencie, kiedy mamy światowej sławy profesora, który zajmuje się leczeniem dzieci - przypomniał poseł PiS Artur Szałabawka.

Podczas konferencji prasowej w szpitalu Zdroje przedstawiciele szpitala Zdroje zapowiedzieli, że w styczniu tomograf zostanie wypożyczony oraz mają nadzieję, że sfinansuje go Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

szczęście, że chłopaki nie zaproponowali kolejnego "pokoju do wypłakania się", jak to było za czasów ich rządów.
Tym niemniej racja, że to państwo, czyli NFZ, powinien dbać o właściwy sprzęt i jego stan.
I z pewnym przekąsem zauważam, że na wielu tego typu urządzeniach są naklejki sekowanej i prześladowane przez PiS WIELKIEJ ORKIESTY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY.
Nie byłbym zdziwiony, gdyby okazało się, że ten popsuty sprzęt to właśnie nie dość, że był zakupiony przez WOŚP, to jeszcze na dodatek w czasach, gdy ów WOŚP prześladowany był przez PiS

