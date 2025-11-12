Politycy PiS komentują sprawę tomografu w szpitalu Zdroje

Państwo musi znaleźć pieniądze na nowy tomograf dla szpitala w Zdrojach - mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości. Sprzęt od ponad roku jest zepsuty, a rodzice małych pacjentów zorganizowali w internecie zbiórkę na zakup nowego urządzenia.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Jak mówi radny sejmiku województwa Rafał Niburski - taka sytuacja jest niedopuszczalna. Radny zapowiedział zgłoszenie poprawki do tegorocznego budżetu województwa, by znaleźć pieniądze na nowe urządzenie.- Skandalem jest to, że to rodzice muszą zbierać na tomograf, żeby leczyć chore dzieci. To jest wydatek rzędu 3,5 mln zł. W budżecie województwa są na to pieniądze, jest rezerwa budżetowa, a pan marszałek nabrał wody w usta i nic w tej sprawie nie mówi - powiedział.Tomograf był wykorzystywany między innymi w leczeniu deformacji kręgosłupa i przy operacjach wykonywanych przez specjalistę, profesora Leszka Sagana.- Nie dopuszczam sytuacji takiej, że nie znajdą się w państwie 38 milionowym pieniądze na tomograf za 3,5 miliona w momencie, kiedy mamy światowej sławy profesora, który zajmuje się leczeniem dzieci - przypomniał poseł PiS Artur Szałabawka.Podczas konferencji prasowej w szpitalu Zdroje przedstawiciele szpitala Zdroje zapowiedzieli, że w styczniu tomograf zostanie wypożyczony oraz mają nadzieję, że sfinansuje go Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.