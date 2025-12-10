Barlinek Cudem Polski wg National Geographic Traveler [ZDJĘCIA]

Olbrzymie wyróżnienie, ale też wyzwanie - Barlinek zdobył tytuł Cudu Polski w plebiscycie National Geographic Traveler.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Autorzy zestawienia piszą o mieście, że jest to niedoceniana perła turystyczna regionu, a olbrzymimi atutami są m.in. jezioro Barlineckie i malownicze lasy.To powód do dumy, ale też motywacja, żeby Barlinek stał się jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem dla turystów - mówiła w "Rozmowie pod krawatem" burmistrz miasta Bernarda Lewandowska.- Świadomość, że podnosimy poprzeczkę, którą musimy naprawdę teraz zrealizować, jeżeli chodzi o zadania, o samo miasto, a miasto i gmina jest cudem samym w sobie, bo są tam cudowni ludzie, oczywiście. Miejsce z ludźmi powoduje to, że to jest cudowne - podkreśliła.Łącznie w plebiscycie wybrano 16 miejsc w Polsce. Głos oddało w sumie 200 tysięcy osób.