Kierowcy ciągle to robią, liczba mandatów rośnie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Szczecińscy kierowcy masowo parkują przed bramami wjazdowymi do posesji tłumacząc się brakiem miejsc postojowych. To z reguły miejsca wyłączone ze Strefy Płatnego Parkowanie, więc za postój w tym miejscu kierowcy zwyczajnie nie płacą.
- Nie ma zakazu, to stają. - To jest nagminne, taka jest prawda. - Nielegalne, darmowe miejsca. - Ja na chwilę. - Jak każdy. Bo za mało miejsc jest. - Jak to nie ma miejsca? Co to znaczy nie ma miejsca? - W każdej sytuacji proszę pana trzeba dzwonić na policję. - Tam mają garaż podziemny, dwupoziomowy. Nie chcą płacić i dlatego - mówią mieszkańcy.

Ręce pełne roboty, z tego powodu, ma szczecińska Straż Miejska. Tylko w ubiegłym roku ponad 60 procent wszystkich zgłoszeń dotyczyło właśnie nieprawidłowego parkowania. - Niestety, problem narasta - tłumaczy Joanna Wojtach ze Straży Miejskiej w Szczecinie. - Prawie 40 tysięcy interwencji Straży Miejskiej w ubiegłym roku. Ostatni kwartał pokazuje, że ta dynamika jest ciągle wzrostowa. 12 tysięcy mandatów w 2024 roku nałożonych na kierowców tylko i wyłącznie z tego tytułu - nieprawidłowego parkowania. To jest bardzo dużo.

- Problem nie zniknie, dopóki nie uszczelnimy systemu parkowania w centrum miasta - komentują szczecińscy radni Marek Duklanowski i Przemysław Słowik. - Najgorzej jest wszędzie tam, gdzie jest strefa parkowania i gdzie jest ona, zwyczajnie mówiąc, nieszczelna. Centrum, Jagiellońska, Piłsudskiego, tam jest to nagminne zastawianie bram. Te miejsca można byłoby normalnie przyjąć i włączyć do strefy. Wystarczy tutaj, żeby miasto dokonało weryfikacji takich miejsc, zabezpieczyło je dwoma słupkami. Trzeba z tym skończyć.

Więcej na ten temat w środowej popołudniowej audycji "Tematy i Muzyka". Początek o godzinie 17.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

