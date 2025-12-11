Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sławosz Uznański-Wiśniewski o tournée po Polsce: nie pobieram za to żadnej prowizji

Region Sebastian Wierciak

Sławosz Uznański-Wiśniewski. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Drugi Polak w kosmosie dr Sławosz Uznański-Wiśniewski był gościem w "Rozmowie pod krawatem", w której padły trudne pytania o pieniądze.
W przestrzeni publicznej pojawiały się spekulacje dotyczące tego, jak ogromne pieniądze astronauta kasuje za swoje tournée po polskich uczelniach. Prowadzący rozmowę Sebastian Wierciak spytał o to wprost.

- Nie chciałbym odpowiadać bezpośrednio na pytania odnośnie kosztów. To pytania do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Natomiast ja ze swojej strony nie pobieram żadnej prowizji - ani podczas trasy, ani podczas dzielenia się swoją wiedzą w żadnym wymiarze, na żadnym spotkaniu - mówi Uznański-Wiśniewski.

Zapytaliśmy drugiego Polaka w kosmosie, czy był przygotowywany także na to co go czeka po powrocie do kraju, bo to nie tylko uznanie, ale także fala internetowego hejtu.

- To jest jedna część tego życia medialnego. Natomiast skupiam się na tym, na co ja mam wpływ, co mogę wykonać. Staram się podzielić swoją wiedzą jak najszerzej, z jak najszerszą liczbą osób. Mam nadzieję, że filmy edukacyjne, demonstracje technologiczne, które udało mi się przeprowadzić na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, będą dostępne w każdej szkole w Polsce - mówi dr Sławosz Uznański-Wiśniewski.

Z polskim astronautą rozmawialiśmy także m.in. o bardzo długich przygotowaniach do misji kosmicznej oraz o adaptacji po powrocie na Ziemię.

Cała "Rozmowa pod krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia na naszej stronie na radiowym Facebooku i na YouTubie, powtórka na antenie po północy.

Zaproszenie Małgorzaty Frymus do "Rozmowy pod krawatem" w piątek o godz. 8.30 przyjęła Anna Lemańczyk, dyrektorka Szczecińskiej Agencji Artystycznej.

Edycja tekstu: Michał Król

Dodaj komentarz 3 komentarze

To jest takie polskie dziadostwo... ten Pan osiągnął bardzo dużo, swoją pracą i zapewne nie tylko. Jest teraz inspiracją dla całej masy młodych ludzi którzy być może zainteresują się nauką i techniką. Takich ludzi nam potrzeba. Powinien być za to sowicie doceniony finansowo! WY w tym radiu nie powinniście mieć czelności o to pytać! A jak już pytać to z pewnością nie Pana Sławosza!
Za nasze się bawi i jeździ?
Skoro traci swój cenny czas to powinien być za to wynagradzany. Radio Szczecin ma rację,że wyciekły informację o kosztach takiego spotkania (wg internetowych informacji ok 320 tyś) ,więc do czyjeś kieszeni te pieniądze trafiają. Warto by zbadać do czyjej, bo to nie są to małe kwoty.

