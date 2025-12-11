Sławosz Uznański-Wiśniewski o tournée po Polsce: nie pobieram za to żadnej prowizji

Drugi Polak w kosmosie dr Sławosz Uznański-Wiśniewski był gościem w "Rozmowie pod krawatem", w której padły trudne pytania o pieniądze.

- To jest jedna część tego życia medialnego. Natomiast skupiam się na tym, na co ja mam wpływ, co mogę wykonać. Staram się podzielić swoją wiedzą jak najszerzej, z jak najszerszą liczbą osób. Mam nadzieję, że filmy edukacyjne, demonstracje technologiczne, które udało mi się przeprowadzić na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, będą dostępne w każdej szkole w Polsce - mówi dr Sławosz Uznański-Wiśniewski.

Z polskim astronautą rozmawialiśmy także m.in. o bardzo długich przygotowaniach do misji kosmicznej oraz o adaptacji po powrocie na Ziemię.









Edycja tekstu: Michał Król

W przestrzeni publicznej pojawiały się spekulacje dotyczące tego, jak ogromne pieniądze astronauta kasuje za swoje tournée po polskich uczelniach. Prowadzący rozmowę Sebastian Wierciak spytał o to wprost.- Nie chciałbym odpowiadać bezpośrednio na pytania odnośnie kosztów. To pytania do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Natomiast ja ze swojej strony nie pobieram żadnej prowizji - ani podczas trasy, ani podczas dzielenia się swoją wiedzą w żadnym wymiarze, na żadnym spotkaniu - mówi Uznański-Wiśniewski.Zapytaliśmy drugiego Polaka w kosmosie, czy był przygotowywany także na to co go czeka po powrocie do kraju, bo to nie tylko uznanie, ale także fala internetowego hejtu.