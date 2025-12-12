Obawy działkowców z Pogodna. Radny odpowiada

Przemysław Słowik. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Działkowcy ze szczecińskiego Pogodna zastanawiają się czy ich obawy mają jakiekolwiek uzasadnienie. Prezes zarządu ROD im. Władysława Sikorskiego powiedział w rozmowie z Radiem Szczecin, że doszły go słuchy jakoby miasto miało planować zlikwidowanie około 40 działek na rzecz minimarketu.

W programie "Czas reakcji" Przemysław Słowik reprezentujący Zielonych w szczecińskiej Radzie Miasta stwierdził, że żadna wiążąca decyzja jeszcze nie zapadła. - Nic nie jest przesądzone, bo żadna decyzja nie zapadła. Jesteśmy cały czas na etapie dopiero opiniowania i konsultacji związanych z wprowadzeniem planu ogólnego. I właśnie ten dokument niedawno trafił do publicznych konsultacji po to, żeby każdy mógł się z nim zapoznać i też zgłosić swoje uwagi - mówi Słowik.



Zgodnie z ustawą, plany miejscowe przygotowywane przez gminy powinny być przyjęte do końca wakacji przyszłego roku.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski