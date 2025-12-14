„Centymetry dla Antosi” - kiermasz, pokaz magii i świąteczne pomaganie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
To wydarzenie łączy magie świąt i pomaganie. Mowa o charytatywnym kiermaszu „Centymetry dla Antosi”. Na gości wydarzenia czeka między innymi pokaz magii, trening z siatkarkami Chemika Police czy kiermasz świątecznych słodkości.
- Moje dziecko tu występuje dzisiaj na scenie, zawsze jak są takie organizowane imprezy, gdzie można komuś pomóc, to zawsze staramy się wziąć udział - mówi rodzic.
- Zaczniemy animacjami dla dzieci, pokazem magii, przez pokaz boksu i trening z siatkarkami Chemika Police. Antosia ma obecnie 8,5 roku, cierpi na tak zwaną chorobę genetyczną zespół Di George’a. Jedną z dolegliwości, z którą zmaga się Antosia, to jest przede wszystkim niski wzrost i niezrozumiała mowa. Stąd też ten nasz kiermasz, pozbieramy pieniążki na hormon wzrostu, który Antosia niestety ma nierefundowany - mówi mama Antosi, Anna Bereżycka-Pieńkos.
Wydarzenie odbywa się w Domu Kultury Słowianin i potrwa do godziny 17. Leczenie dziewczynki można wesprzeć także poprzez internetową zbiórkę.
Edycja tekstu: Kamila Kozioł