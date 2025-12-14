Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

„Centymetry dla Antosi” - kiermasz, pokaz magii i świąteczne pomaganie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
To wydarzenie łączy magie świąt i pomaganie. Mowa o charytatywnym kiermaszu „Centymetry dla Antosi”. Na gości wydarzenia czeka między innymi pokaz magii, trening z siatkarkami Chemika Police czy kiermasz świątecznych słodkości.
Przegrywamy, ale to nie ma znaczenia. Ważne, żeby Adaś tutaj wygrał [WIDEO, ZDJĘCIA]

"Przegrywamy, ale to nie ma znaczenia. Ważne, żeby Adaś tutaj wygrał" [WIDEO, ZDJĘCIA]

- Mamy full wypas, piękne książeczki, mamy maskotki, mamy takie podarowane różne rzeczy przez Arabeski, mamy przez Klub Seniora Dąb Prawobrzeże - mówi wolontariuszka.

- Moje dziecko tu występuje dzisiaj na scenie, zawsze jak są takie organizowane imprezy, gdzie można komuś pomóc, to zawsze staramy się wziąć udział - mówi rodzic.

- Zaczniemy animacjami dla dzieci, pokazem magii, przez pokaz boksu i trening z siatkarkami Chemika Police. Antosia ma obecnie 8,5 roku, cierpi na tak zwaną chorobę genetyczną zespół Di George’a. Jedną z dolegliwości, z którą zmaga się Antosia, to jest przede wszystkim niski wzrost i niezrozumiała mowa. Stąd też ten nasz kiermasz, pozbieramy pieniążki na hormon wzrostu, który Antosia niestety ma nierefundowany - mówi mama Antosi, Anna Bereżycka-Pieńkos.

Wydarzenie odbywa się w Domu Kultury Słowianin i potrwa do godziny 17. Leczenie dziewczynki można wesprzeć także poprzez internetową zbiórkę.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Relacja Anny Klimczyk.
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Śmierć w okolicy szczecińskiej Hanza Tower
    (od 08 grudnia oglądane 36953 razy)
  2. Prokuratura zajmuje się sprawą śmierci człowieka w okolicy Hanzy Tower
    (od 09 grudnia oglądane 10635 razy)
  3. Kierowcy ciągle to robią, liczba mandatów rośnie [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 10 grudnia oglądane 3673 razy)
  4. Przebudowa mostku przeciągnie się
    (od 08 grudnia oglądane 3433 razy)
  5. Zapraszamy na reportaż "Bareja by tego nie wymyślił" o sytuacji w szczecińskim Aeroklubie
    (od 09 grudnia oglądane 3378 razy)

Archiwum informacji

grudzień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa31czwartek01piątek02sobota03niedziela04

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 13:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

„Centymetry dla Antosi” - kiermasz, pokaz magii i świąteczne pomaganie [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Przegrywamy, ale to nie ma znaczenia. Ważne, żeby Adaś tutaj wygrał" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Sąsiedzkie kolędowanie na Stołczynie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Pobiegli w ciemno, w geście solidarności z niewidomymi [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecin w kadrze. Witryna stała się obiektywem... [WIDEO, ZDJĘCIA]
Można kupić książkę lub świąteczną ozdobę i pomóc dzieciom [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty