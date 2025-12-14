Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Świąteczny Jarmark Rozmaitości w Dąbiu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Ozdabianie pierników, sesja zdjęciowa ze świętym Mikołajem i stoiska z lokalnym rękodziełem. To świąteczne atrakcje, które czekają na odwiedzających Świąteczny Jarmark Rozmaitości w Klubie Delta w Dąbiu.
- Są stoiska, można różne rękodzieła kupić. Są warsztaty. W tej chwili zdobimy pierniki. Najmłodsza osoba, która zdobi ma 4 lata, ale było z nami też takie maleństwo dwuletnie. A te najstarsze panie, nie mam pojęcia ile mają lat - mówi Joanna Sawicka-Budziak, Fundacja Możesz.

- Maluję paseczki i gwiazdeczki... Używam wszystkich kolorów, które mi tutaj zaproponowano. Mam nadzieję, że się podobają. - Pomagamy roznosić pierniki. Jest bardzo fajna atmosfera. Każdy może coś zrobić swojego - relacjonowali uczestnicy.

Odwiedzający mogą liczyć na poczęstunek i wieczorne śpiewanie kolęd. Wydarzenie potrwa do godziny 19.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Anny Klimczyk
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

