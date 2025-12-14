W centrum Świnoujścia króluje świąteczny jarmark [ZDJĘCIA]

Świąteczny jarmark w samym centrum Świnoujścia. Wydarzenie po raz pierwszy zorganizowano na Placu Rybaka.
Jak zapewniają organizatorzy, dzięki niemu przez cały tydzień mieszkańcy i turyści będą mogli zanurzyć się w świątecznej atmosferze. Ostatnie zakupy na jarmarku będzie można zrobić w niedzielę, 21 grudnia.
W drewnianych domkach pojawią się tradycyjne wypieki, dekoracje i rękodzieło, a także lokalne produkty spożywcze.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
W drewnianych domkach pojawią się tradycyjne wypieki, dekoracje i rękodzieło, a także lokalne produkty spożywcze.
Autorka edycji: Joanna Chajdas