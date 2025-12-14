Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
W centrum Świnoujścia króluje świąteczny jarmark [ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

fot. Urząd Miasta Świnoujścia
fot. Urząd Miasta Świnoujścia
fot. Urząd Miasta Świnoujścia
fot. Urząd Miasta Świnoujścia
fot. Urząd Miasta Świnoujścia
fot. Urząd Miasta Świnoujścia
fot. Urząd Miasta Świnoujścia
fot. Urząd Miasta Świnoujścia
Świąteczny jarmark w samym centrum Świnoujścia. Wydarzenie po raz pierwszy zorganizowano na Placu Rybaka.
Jak zapewniają organizatorzy, dzięki niemu przez cały tydzień mieszkańcy i turyści będą mogli zanurzyć się w świątecznej atmosferze. Ostatnie zakupy na jarmarku będzie można zrobić w niedzielę, 21 grudnia.

W drewnianych domkach pojawią się tradycyjne wypieki, dekoracje i rękodzieło, a także lokalne produkty spożywcze.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

