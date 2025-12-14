Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

"Północ dla Adasia Orlika". Świt wygrał charytatywny turniej

Region Artur Dyczewski

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archwium]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archwium]
Świt Szczecin wygrał charytatywny turniej piłki nożnej "Północ dla Adasia Orlika", zakończony na boisku pod balonem obiektu przy ul. Stołczyńskiej.
Przegrywamy, ale to nie ma znaczenia. Ważne, żeby Adaś tutaj wygrał [WIDEO, ZDJĘCIA]

"Przegrywamy, ale to nie ma znaczenia. Ważne, żeby Adaś tutaj wygrał" [WIDEO, ZDJĘCIA]

W finałowym meczu ekipa Dumy Północy pokonała drużynę Oldboy Przecław 5:2. Zespół Świtu do sukcesu poprowadził były wieloletni piłkarz szczecińskiego klubu Adam Ładziak.

- Przyzwyczaiłem już ludzi do występowania w koszulce Świtu, ale tutaj nie to było najważniejsze. Najważniejsza była pomoc i fajna zabawa. Taka też była... Udało się wygrać, obronić tytuł, z tego jesteśmy zadowoleni. Udało się też zebrać fajną sumkę dla chorego Adasia - mówił Ładziak.

Według wstępnych - nieoficjalnych jeszcze - danych na leczenie Adasia Orlika podczas turnieju udało się zebrać blisko 20 tysięcy złotych. Odbyła się między innymi licytacja koszulek piłkarskich Kamila Grosickiego z reprezentacji Polski i Sebastiana Kowalczyka, byłego gracza Pogoni z jego amerykańskiego klubu Dynamo Houston, za które uzyskano 8 tysięcy złotych.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
- Przyzwyczaiłem już ludzi do występowania w koszulce Świtu, ale tutaj nie to było najważniejsze. Najważniejsza była pomoc i fajna zabawa. Taka też była... Udało się wygrać, obronić tytuł, z tego jesteśmy zadowoleni. Udało się też zebrać fajną sumkę dla chorego Adasia - mówił Ładziak.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Śmierć w okolicy szczecińskiej Hanza Tower
    (od 08 grudnia oglądane 37129 razy)
  2. Prokuratura zajmuje się sprawą śmierci człowieka w okolicy Hanzy Tower
    (od 09 grudnia oglądane 10694 razy)
  3. Kierowcy ciągle to robią, liczba mandatów rośnie [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 10 grudnia oglądane 3707 razy)
  4. Przebudowa mostku przeciągnie się
    (od 08 grudnia oglądane 3443 razy)
  5. Zapraszamy na reportaż "Bareja by tego nie wymyślił" o sytuacji w szczecińskim Aeroklubie
    (od 09 grudnia oglądane 3406 razy)

Archiwum informacji

grudzień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa31czwartek01piątek02sobota03niedziela04

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 21:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Świąteczny Jarmark Rozmaitości w Dąbiu [WIDEO, ZDJĘCIA]
„Centymetry dla Antosi” - kiermasz, pokaz magii i świąteczne pomaganie [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Przegrywamy, ale to nie ma znaczenia. Ważne, żeby Adaś tutaj wygrał" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Sąsiedzkie kolędowanie na Stołczynie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Pobiegli w ciemno, w geście solidarności z niewidomymi [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecin w kadrze. Witryna stała się obiektywem... [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty