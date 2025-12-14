"Północ dla Adasia Orlika". Świt wygrał charytatywny turniej

Świt Szczecin wygrał charytatywny turniej piłki nożnej "Północ dla Adasia Orlika", zakończony na boisku pod balonem obiektu przy ul. Stołczyńskiej.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

W finałowym meczu ekipa Dumy Północy pokonała drużynę Oldboy Przecław 5:2. Zespół Świtu do sukcesu poprowadził były wieloletni piłkarz szczecińskiego klubu Adam Ładziak.- Przyzwyczaiłem już ludzi do występowania w koszulce Świtu, ale tutaj nie to było najważniejsze. Najważniejsza była pomoc i fajna zabawa. Taka też była... Udało się wygrać, obronić tytuł, z tego jesteśmy zadowoleni. Udało się też zebrać fajną sumkę dla chorego Adasia - mówił Ładziak.Według wstępnych - nieoficjalnych jeszcze - danych na leczenie Adasia Orlika podczas turnieju udało się zebrać blisko 20 tysięcy złotych. Odbyła się między innymi licytacja koszulek piłkarskich Kamila Grosickiego z reprezentacji Polski i Sebastiana Kowalczyka, byłego gracza Pogoni z jego amerykańskiego klubu Dynamo Houston, za które uzyskano 8 tysięcy złotych.