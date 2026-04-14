Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Niektórzy omijają to skrzyżowanie szerokim łukiem. Ponad dwa lata systemu

Region Weronika Łyczywek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Prawie trzy tysiące kierowców w ciągu ponad dwóch lat przejechało na czerwonym świetle. To podsumowanie działania systemu kamer Red Light, który monitoruje szczecińskie skrzyżowanie ulic Taczaka, Derdowskiego i 26 Kwietnia.
- System działa tam od stycznia 2024 roku - przypomina rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Wojciech Król. - W styczniu i lutym tego roku 141 wykroczeń, w ubiegłym roku tysiąc, w 2024 roku od początku, kiedy został ten system uruchomiony, 1400 wykroczeń niezastosowania się przez kierujących do czerwonego światła.

Zamontowanie systemu miało na celu ograniczenie liczby niebezpiecznych sytuacji w tym miejscu. Wielu kierowców zbliżając się do skrzyżowania zdejmuje nogę z gazu, a niektórzy omijają je szerokim łukiem.

- Przejeżdżając nad sobą zauważyłem zmianę świateł i było za późno, żeby hamować, więc przyspieszyłem i później się bałem przez kilka miesięcy, czy nie przyjdzie mandat. - A chyba ważniejsze jest, żeby były jeszcze takie czasomierze. Tutaj trudno wyliczyć, bo niektórzy przyspieszają. - Zawsze dojeżdżając na to skrzyżowanie, zawsze patrzę, zwalniam, trzymam nogę na hamulcu, na sprzęgle i staram się już być bardzo ostrożny. - Nigdy nie przejechałam na czerwonym, ale ok - mówią kierowcy.

W Polsce działa 40 systemów Red Light. Docelowo ma ich być 60. Jak zapewnia rzecznik ITD, nie ma planów, aby w najbliższym czasie kolejny taki system pojawił się na Pomorzu Zachodnim.

Najniższa kara za przejazd na czerwonym świetle wynosi minimum 500 zł i 15 punktów karnych.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Weroniki Łyczywek z programu "Tematy i Muzyka".

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 22:00 serwis z godziny 21:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

kwiecień 2026
poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03

Najczęściej czytane

  1. Zawiadomienie do UOKiK w sprawie Sky Garden
    (od 08 kwietnia oglądane 7204 razy)
  2. Ze szpitala w Zdrojach odeszło kilkunastu ginekologów. Tyszler: muszą odmładzać kadry
    (od wczoraj oglądane 4927 razy)
  3. Wykolejony tramwaj na szczecińskim rondzie
    (od 10 kwietnia oglądane 4211 razy)
  4. Część pasażerów krytykuje nowe tramwaje
    (od 08 kwietnia oglądane 3237 razy)
  5. Siedzenia w nowych tramwajach zostaną oznaczone
    (od 10 kwietnia oglądane 2641 razy)
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Sprawdziliśmy, jak z musztrą paradną radzą sobie uczniowie klas mundurowych [WIDEO, ZDJĘCIA]
Artur Balazs
Aleja Gwiazd Szczecińskiego Sportu praktycznie gotowa [WIDEO, ZDJĘCIA]
Łukasz Tyszler
Zalew gitar w Szczecinie!
Szczecin zakasał rękawy. Ruszyła akcja "Czysta Odra" [ZDJĘCIA, WIDEO]

Najnowsze podcasty