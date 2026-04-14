Mieszkańcy Pogodna skarżą się na zniszczone torowisko i hałas

Mieszkańcy ulicy Mickiewicza w okolicy ryneczku Pogodno mają dość zniszczonego torowiska i hałasu. Każdy przejazd tramwaju to dla nich dawka zgrzytów i szumów.

Część lokatorów przyznaje, że zdążyła się przywyczaić. Inni tracą cierpliwość. - To nie jest stukot. To jest przesuwanie czegoś ciężkiego. Dźwięk stały. - Szum tych kół po szynach. Wiadomo, że jest słychać, ale czy one szczególnie głośne? - Już się obyłam z tym, także ja już wiem, że to jest właśnie to. - Mojemu mężowi bardzo przeszkadza, bo on potrzebuje ciszy. Jak ktoś tu mieszka, to wiadomo, że musi mieć hałas. - Jeździły, jeżdżą i będą jeździć głośno. Takie są tramwaje, takie są tory i to jest wszystko - mówią mieszkańcy.



Rzecznik Tramwajów Szczecińskich Wojciech Jachim poinformował, że sprawa została przekazana do działu technicznego, który obecnie prowadzi przegląd torowiska. - Nie planujemy tam odcinkowej wymiany szyn, ale jeżeli źródłem tych hałasów są zniekształcenia szyn, które można poprawić szlifowaniem, ewentualnie napawaniem, czyli wypełnianiem ubytków, spawaniem, to zostanie zrobione i to powinno pomóc - powiedział Jachim.



Spółka nie podała dokładnej daty zakończenia przeglądu ani rozpoczęcia prac, ale zapowiada, że zajmie się tym w najbliższym czasie.



