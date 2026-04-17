Radni chcą, aby część ul. Jagiellońskiej była zamykana w letnie weekendy

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Jest wniosek szczecińskich radnych o zamknięcie części ulicy Jagiellońskiej w weekendy.

- Chodzi o okres wakacyjny - tłumaczy przewodniczący Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Przemysław Słowik. - Chciałbym, żebyśmy zawnioskowali jako komisja, aby w okresie wakacyjnym na kilka weekendów zamknąć ulicę Jagiellońską, na tym odcinku od Wojska Polskiego, przynajmniej do Zamenhofa. Nie wskazujemy jednak konkretów, bo chcemy zostawić to mimo wszystko ekspertom i władzy wykonawczej - dodaje Słowik.



Zdaniem pana Łukasza - mieszkańca tej części Szczecina - największym problemem ulicy Jagiellońskiej pozostaje niezmiennie ruch pieszych. W jego opinii, to z tym przede wszystkim powinni się zmierzyć miejscy radni.



- Mieszkańcy nie wiedzą, że nie mają pierwszeństwa w tej strefie. Myślą, że znajdują się w strefie półdeptakowej, gdzie mogą sobie od restauracji do kawiarni swobodnie przejść. Nie mówiąc o tym, że pomiędzy Chinatown a Deptakiem Bogusława nie ma w ogóle sugerowanego przejścia. Tam, tak naprawdę nie wiadomo jak przejść według przepisów - podkreśla mieszkaniec.



O tym czy - i jakie - zmiany organizacji ruchu w tej części miasta zostaną wprowadzone, zdecyduje prezydent Szczecina.



Autorka edycji: Joanna Chajdas

- Chodzi o okres wakacyjny - tłumaczy przewodniczący Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Przemysław Słowik. Zdaniem pana Łukasza - mieszkańca tej części Szczecina - największym problemem ulicy Jagiellońskiej pozostaje niezmiennie ruch pieszych. W jego opinii, to z tym przede wszystkim powinni się zmierzyć miejscy radni.