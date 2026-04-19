Darmowa komunikacja dla kibiców pod pewnymi warunkami. Jest wniosek do prezydenta

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Komisja do spraw Sportu kieruje do Prezydenta Szczecina wniosek w sprawie rozszerzenia uchwały dotyczącej darmowej komunikacji miejskiej dla uczestników dużych imprez sportowych.

- To już kolejne podejście do tej zmiany - mówi pomysłodawca, radny klubu OK Polska Marek Kolbowicz. - Ta uchwała krąży i drugi raz podchodzimy do niej. Trafi do pana prezydenta Kadłubowskiego. On się podjął tego, żebyśmy ją doprecyzowali, żeby ewentualnie nie była uchylona przez wojewodę.



Projekt nowelizacji zakłada m.in. darmowe przejazdy nie tylko dla kibiców Pogoni Szczecin, ale także sympatyków innych dyscyplin drużynowych, jednak pod warunkiem, że rozgrywają swoje mecze w najwyższej klasie rozgrywkowej. Zwolnienia z opłat dotyczyłyby także uczestników dużych, sportowych imprez masowych odbywających się w Szczecinie - rangi krajowej, europejskiej i światowej.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski