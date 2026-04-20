Naukowcy z PUM wykazali, że osoby przyjmujące leki na odchudzanie jedzą skrajnie mało

Prof. Ewa Stachowska.

Osoby przyjmujące leki na odchudzanie jak np. Ozempic jedzą skrajnie mało - wynika z najnowszego badania szczecińskich naukowców z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

Pacjenci przyjmujący leki z grupy GLP-1 jedzą średnio nieco ponad 750 kalorii dziennie.



- Okazuje się, że pacjenci na przykład jedzą 1/3 kaloryczności tego, co jeść powinni ciesząc się, że nie muszą jeść. Sięgają i tak pożywność wysoko przetworzoną, czyli zamiast jeść mniej i mądrzej, to jedzą nadal w sposób śmieciowy - mówi prof. Ewa Stachowska, kierownik Katedry i Zakładu Żywienia Człowieka PUM.



Prof. Stachowska zastrzega, że badanie nie jest skierowane przeciwko lekom wspomagającym utratę wagi. Przeciwnie - preparaty typu Ozempic pomogły wielu osobom z chorobą otyłościową. Potrzebny jest jednak kolejny ważny krok, czyli lepsza edukacja żywieniowa.



- Żeby pacjent uzyskał nie 80 proc. sukcesu, tylko 100 proc. sukcesu, bo jak zredukuje masę ciała, utrzyma masę mięśniową, to długofalowo będzie to zdrowy i też mniej kosztujący system opieki zdrowotnej - podkreśliła.



Badanie objęło 387 uczestników. Ich dieta była analizowana na podstawie dzienników żywieniowych.



