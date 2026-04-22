Lider szczecińskiej Konfederacji: PiS nie jest już wiarygodne

To czerwona kartka od wyborców. Tak spadające poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości komentuje lider szczecińskiej Konfederacji.

Edycja tekstu: Michał Król

Zdaniem Dariusza Olecha, PiS nie ma niczego do powiedzenia w debacie publicznej, co zaczyna dostrzegać elektorat. Prawo i Sprawiedliwość nie jest już wiarygodne, również wysunięcie kandydatury Przemysława Czarnka na stanowisko premiera było chybionym pomysłem - mówił Olech w "Rozmowie pod krawatem".- Przemysław Czarnek w tym wszystkim też jest mało wiarygodny. Pamiętam te jego słowa z konwencji, gdzie on tam mówił "OZE-rodzę" i inne takie rzeczy, a później się okazało, że sam ma panele fotowoltaiczne u siebie na dachu i że on teraz je będzie demontował. To jest taki bubel - mówi Olech.Według ostatnich sondaży Prawo i Sprawiedliwość cieszy się poparciem 20 procent wyborców. Na Konfederację zagłosowałoby 13 proc. Polaków. Na Koalicję Obywatelską głos zamierza oddać 32 procent badanych.