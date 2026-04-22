Lider szczecińskiej Konfederacji: PiS nie jest już wiarygodne

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Dariusz Olech. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
To czerwona kartka od wyborców. Tak spadające poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości komentuje lider szczecińskiej Konfederacji.
Olech: "remont Trasy Zamkowej prowadzony jest bez ładu i składu"

Dariusz Olech
Zdaniem Dariusza Olecha, PiS nie ma niczego do powiedzenia w debacie publicznej, co zaczyna dostrzegać elektorat. Prawo i Sprawiedliwość nie jest już wiarygodne, również wysunięcie kandydatury Przemysława Czarnka na stanowisko premiera było chybionym pomysłem - mówił Olech w "Rozmowie pod krawatem".

- Przemysław Czarnek w tym wszystkim też jest mało wiarygodny. Pamiętam te jego słowa z konwencji, gdzie on tam mówił "OZE-rodzę" i inne takie rzeczy, a później się okazało, że sam ma panele fotowoltaiczne u siebie na dachu i że on teraz je będzie demontował. To jest taki bubel - mówi Olech.

Według ostatnich sondaży Prawo i Sprawiedliwość cieszy się poparciem 20 procent wyborców. Na Konfederację zagłosowałoby 13 proc. Polaków. Na Koalicję Obywatelską głos zamierza oddać 32 procent badanych.

Edycja tekstu: Michał Król
Dodaj komentarz 2 komentarze

"Już"???
A kiedykolwiek był?

