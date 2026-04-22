Olech: "remont Trasy Zamkowej prowadzony jest bez ładu i składu"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Wokół remontu Trasy Zamkowej jest sporo wątpliwości, które powinna rozwiać prokuratura, Najwyższa Izba Kontroli i Izba Obrachunkowa – przekonywał w "Rozmowie pod krawatem" Dariusz Olech, lider Konfederacji w Szczecinie.

Dariusz Olech Lider szczecińskiej Konfederacji: PiS nie jest już wiarygodne



- Niektóre decyzje są podejmowane na oko, bez ekspertyz. Niektóre ekspertyzy są nieuwzględniane. Zresztą teraz spółka Niwa, jak się dowiedzieliśmy, bezprzetargowo otrzymała 7,9 miliona złotych na wyburzenie tej nitki zjazdowej, której już tam nie ma - mówił Olech.



Gościa "Rozmowy pod krawatem" pytaliśmy także o samowolę budowlaną w Podjuchach. Jego zdaniem trzeba zrobić wszystko, żeby budowanej bez zezwoleń bazy paliwowej nie zalegalizować.



- Ja bym przykładnie ukarał. Dlaczego wszyscy inni przedsiębiorcy, ludzie, którzy chcą na swoim prywatnym terenie coś zbudować, muszą podlegać regulacjom, uzyskać odpowiednie pozwolenia. A tutaj nagle przychodzi wielki inwestor i on sobie buduje, bo on nie będzie czekał - mówił Dariusz Olech.



Lidera Konfederacji w Szczecinie pytaliśmy także m.in. o system kaucyjny, Strefę Czystego Transportu czy o protest w szpitalach powiatowych.



Cała "Rozmowa pod krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia



Zaproszenie Piotra Tolki do "Rozmowy pod krawatem" w czwartek o godz. 8.30 przyjął ekonomista prof. Leonard Rozenberg.



Edycja tekstu: Michał Król To wyburzenie jednej z nitek zjazdowych wywołało największe oburzenie. Zdaniem Olecha remont Trasy Zamkowej prowadzony jest bez ładu i składu, stąd pytania do miasta o zasadność niektórych decyzji i wnioski do NIK-u czy prokuratury o ich prześwietlenie.- Niektóre decyzje są podejmowane na oko, bez ekspertyz. Niektóre ekspertyzy są nieuwzględniane. Zresztą teraz spółka Niwa, jak się dowiedzieliśmy, bezprzetargowo otrzymała 7,9 miliona złotych na wyburzenie tej nitki zjazdowej, której już tam nie ma - mówił Olech.Gościa "Rozmowy pod krawatem" pytaliśmy także o samowolę budowlaną w Podjuchach. Jego zdaniem trzeba zrobić wszystko, żeby budowanej bez zezwoleń bazy paliwowej nie zalegalizować.- Ja bym przykładnie ukarał. Dlaczego wszyscy inni przedsiębiorcy, ludzie, którzy chcą na swoim prywatnym terenie coś zbudować, muszą podlegać regulacjom, uzyskać odpowiednie pozwolenia. A tutaj nagle przychodzi wielki inwestor i on sobie buduje, bo on nie będzie czekał - mówił Dariusz Olech.Lidera Konfederacji w Szczecinie pytaliśmy także m.in. o system kaucyjny, Strefę Czystego Transportu czy o protest w szpitalach powiatowych.Cała "Rozmowa pod krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia na naszej stronie na radiowym Facebooku i na YouTubie , powtórka na antenie po północy.