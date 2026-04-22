Olech: "remont Trasy Zamkowej prowadzony jest bez ładu i składu"

Region Sebastian Wierciak

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Wokół remontu Trasy Zamkowej jest sporo wątpliwości, które powinna rozwiać prokuratura, Najwyższa Izba Kontroli i Izba Obrachunkowa – przekonywał w "Rozmowie pod krawatem" Dariusz Olech, lider Konfederacji w Szczecinie.
Lider szczecińskiej Konfederacji: PiS nie jest już wiarygodne
To wyburzenie jednej z nitek zjazdowych wywołało największe oburzenie. Zdaniem Olecha remont Trasy Zamkowej prowadzony jest bez ładu i składu, stąd pytania do miasta o zasadność niektórych decyzji i wnioski do NIK-u czy prokuratury o ich prześwietlenie.

- Niektóre decyzje są podejmowane na oko, bez ekspertyz. Niektóre ekspertyzy są nieuwzględniane. Zresztą teraz spółka Niwa, jak się dowiedzieliśmy, bezprzetargowo otrzymała 7,9 miliona złotych na wyburzenie tej nitki zjazdowej, której już tam nie ma - mówił Olech.

Gościa "Rozmowy pod krawatem" pytaliśmy także o samowolę budowlaną w Podjuchach. Jego zdaniem trzeba zrobić wszystko, żeby budowanej bez zezwoleń bazy paliwowej nie zalegalizować.

- Ja bym przykładnie ukarał. Dlaczego wszyscy inni przedsiębiorcy, ludzie, którzy chcą na swoim prywatnym terenie coś zbudować, muszą podlegać regulacjom, uzyskać odpowiednie pozwolenia. A tutaj nagle przychodzi wielki inwestor i on sobie buduje, bo on nie będzie czekał - mówił Dariusz Olech.

Lidera Konfederacji w Szczecinie pytaliśmy także m.in. o system kaucyjny, Strefę Czystego Transportu czy o protest w szpitalach powiatowych.

Cała "Rozmowa pod krawatem" do odsłuchania i do obejrzenia na naszej stronie na radiowym Facebooku i na YouTubie, powtórka na antenie po północy.

Zaproszenie Piotra Tolki do "Rozmowy pod krawatem" w czwartek o godz. 8.30 przyjął ekonomista prof. Leonard Rozenberg.

Edycja tekstu: Michał Król
co do budowli w Podjuchach, to tu się kłania coraz bardziej widoczna reguła, że im kto ma więcej kasy, tym mniej zważa na powszechnie obowiązujące prawa i ograniczenia. Kasa daje wpływy, daje sprytnych i bezwzględnych prawników, daje przywileje i immunitety niedostępne dla maluczkich.
Nie po to PiS tworzył "nowe elyty" i rozwalał system niezawisłego politycznie sądownictwa i służb oraz niezależnego nadzoru ze strony urzędników korpusu służby cywilnej. Na tym właśnie polegać ma system oligarchiczny, gdzie rządzą wpływy i pieniądze, a nie prawo. Urzędasy miast kierować się obowiązkami płynącymi z przepisów prawa, kierują się uznaniowym widzi-mi-się, za którym często stoją czyjeś brudne interesy. No i kasa.
@ Jan Nowak- ten człowiek już odlatuje jak popularna gołębica. Teraz za pana od zupki,to sądownictwo jest ok? Jeśli byłoby ok,to popularny pan od Polnordu dawno by siedział,podobnie jak cała rzesza tzw ''nietykalnych''. Nie siedzą i siedzieć nie będą.
radioszczecin.tv

Dariusz Olech
Rusza budowa drugiego odcinka Zachodniej Obwodnicy Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
Artur Łącki
10 zł miesięcznie za opiekę nad psem. Właścicielka wyleciała na Islandię
Szczeciński Festiwal Nauki i Zdrowia [WIDEO, ZDJĘCIA]
Marsz dla Życia ponownie na ulicach Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty