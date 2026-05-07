Zaczynają się Dni Skandynawskie [ZDJĘCIA]

"Szczecin jest bramą do Skandynawii" - tymi słowami prezydent miasta zainaugurował 12. Dni Skandynawskie.
Wydarzenie odbywa się pod hasłem "Well Connected - połączeni zdrowiem". Na mieszkańców czeka szereg prelekcji, warsztatów, debat i koncertów. Te dni maja pokazać skalę współpracy Polski z krajami północy - mówi prezydent Szczecina Piotr Krzystek.
- Ta współpraca przynosi od wielu lat owoce biznesowe, ale to się przekłada także na inne relacje, bo w przestrzeni naukowej ogromna grupa studentów skandynawskich studiuje właśnie na wydziale lekarskim. Mamy wiele kontaktów kulturalnych, pięknie rozwijają nam się te relacje promowe - powiedział Krzystek.
Ważnymi aspektami współpracy jest bezpieczeństwo, obronność czy zielona energia wskazuje Agnieszka Zielińska, dyrektor Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej.
- Inwestorzy ze Skandynawii patrzą na ten region długofalowo. Mamy firmy, które są od ponad 20 lat. Tworzą miejsca pracy, bezpieczeństwo finansowe, ale też wymiana wiedzy pomiędzy Skandynawią i Polską. Ten transfer technologii jest dwustronny - mówiła Zielińska.
Dni Skandynawskie potrwają do 10 maja. Szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie internetowej.
- Ta współpraca przynosi od wielu lat owoce biznesowe, ale to się przekłada także na inne relacje, bo w przestrzeni naukowej ogromna grupa studentów skandynawskich studiuje właśnie na wydziale lekarskim. Mamy wiele kontaktów kulturalnych, pięknie rozwijają nam się te relacje promowe - powiedział Krzystek.
Ważnymi aspektami współpracy jest bezpieczeństwo, obronność czy zielona energia wskazuje Agnieszka Zielińska, dyrektor Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej.
- Inwestorzy ze Skandynawii patrzą na ten region długofalowo. Mamy firmy, które są od ponad 20 lat. Tworzą miejsca pracy, bezpieczeństwo finansowe, ale też wymiana wiedzy pomiędzy Skandynawią i Polską. Ten transfer technologii jest dwustronny - mówiła Zielińska.
Dni Skandynawskie potrwają do 10 maja. Szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie internetowej.
Edycja tekstu: Michał Tesarski
Te dni maja pokazać skalę współpracy Polski z krajami północy - mówi prezydent Szczecina Piotr Krzystek.