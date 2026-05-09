Podróże, dobre jedzenie i atrakcje dla najmłodszych. Trwa Piknik nad Odrą [WIDEO, ZDJĘCIA]

Inspiracje podróżnicze, strefa gastronomiczna czy atrakcje dla najmłodszych. Na szczecińskich Wałach Chrobrego rozpoczął się tradycyjny Piknik nad Odrą.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

To okazja, by zaplanować wycieczki wakacyjne i porozmawiać z przedstawicielami różnych regionów Polski, Europy a nawet świata.Zapytaliśmy Szczecinian, jakie zakątki Polski i świata wydają się godne zwiedzenia.- Przeglądamy informacje dotyczące Puszczy Białowieskiej na Podlasiu. - Ja myślę o Tatrach. - Na pewno Indonezja. Jeszcze tam wrócimy... - Syn jest fanem "Kota Mundka", więc przy Łodzi się zatrzymaliśmy i zbieraliśmy informacje o Łodzi. - Gniezno. Na pewno Gniezno to nasz kierunek. Panie bardzo namawiały, żeby odwiedzić Gniezno. Mówiły, że to bardzo piękne miasto. - Do Niemiec chcemy, widzę, że są tu też wystawcy, na pewno więc wezmę sobie i skorzystam z mapek. - Ja biorę w nich udział od kiedy te targi tak naprawdę funkcjonują. Interesuje mnie poznawanie nowych rejonów, nie tylko okolic Szczecina czy województwa zachodniopomorskiego - opowiadali.Na pikniku spotkać też można radiową ekipę. Audycja pt. "Aktywna Sobota" nadawana jest z terenowego studia. Znajdziecie nas przy Muzeum Narodowym na Wałach Chrobrego.