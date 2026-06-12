Festyn na Kruczej. "To wspaniała integracja międzypokoleniowa" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Morskie gry i zabawy, występy artystyczne, punkt arteterapii, ale też grill i słodki poczęstunek. W ogrodzie Domu Kombatanta odbył się tradycyjny już "Festyn na Kruczej Nadmorska Przygoda".

Edycja tekstu: Michał Król

W taki sposób Dom Pomocy Społecznej dziękuje przedszkolom, szkołom i organizacjom za odwiedziny, wsparcie i umilanie życia seniorom.- Mamy taką jakby wycieczkę, taki festyn. - Można skakać po falach i można jeszcze rzucać kołem ratunkowym. - Jest wesoło i fajnie. - Same spotykanie się ze znajomymi, popatrzeć jak młodzi ludzie się bawią, naśladują starsze osoby. To jest dużo, pomagają nam. - Starsi ludzie na przykład są bardzo samotni w domu, a tu porozmawia się, nawet nie ze znajomym, odpręży się. - Tu jest w ogóle piknik najfajniejszy na cały Szczecin - mówią uczestnicy.- Do tego festynu przygotowujemy się bardzo długi czas. Myślimy o nim na początku roku. Mieszkańcy są zaangażowani, dzieci natomiast przygotowują występy i stroje. Jest integracja międzypokoleniowa - mówi Izabela Kempińska, kierownik działu terapeutycznego.To szósta odsłona "Festynu na Kruczej Nadmorskiej Przygody".