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Festyn na Kruczej. "To wspaniała integracja międzypokoleniowa" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Morskie gry i zabawy, występy artystyczne, punkt arteterapii, ale też grill i słodki poczęstunek. W ogrodzie Domu Kombatanta odbył się tradycyjny już "Festyn na Kruczej Nadmorska Przygoda".
W taki sposób Dom Pomocy Społecznej dziękuje przedszkolom, szkołom i organizacjom za odwiedziny, wsparcie i umilanie życia seniorom.

- Mamy taką jakby wycieczkę, taki festyn. - Można skakać po falach i można jeszcze rzucać kołem ratunkowym. - Jest wesoło i fajnie. - Same spotykanie się ze znajomymi, popatrzeć jak młodzi ludzie się bawią, naśladują starsze osoby. To jest dużo, pomagają nam. - Starsi ludzie na przykład są bardzo samotni w domu, a tu porozmawia się, nawet nie ze znajomym, odpręży się. - Tu jest w ogóle piknik najfajniejszy na cały Szczecin - mówią uczestnicy.

- Do tego festynu przygotowujemy się bardzo długi czas. Myślimy o nim na początku roku. Mieszkańcy są zaangażowani, dzieci natomiast przygotowują występy i stroje. Jest integracja międzypokoleniowa - mówi Izabela Kempińska, kierownik działu terapeutycznego.

To szósta odsłona "Festynu na Kruczej Nadmorskiej Przygody".

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Julii Nowickiej.
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

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