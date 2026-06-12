Służby mundurowe z Kołobrzegu świętują [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Służby mundurowe z Kołobrzegu w piątek świętują. To okazja do podziękowania za trud włożony w codzienną pracę, ale też podkreślenie wagi munduru.

Osiem formacji mundurowych pilnujących bezpieczeństwa w powiecie kołobrzeskim spotkało się na uroczystym apelu przed latarnią morską.



Pułkownik Andrzej Cholewa, dowódca 12. Pułku Logistycznego w Kołobrzegu w czasie uroczystości wskazywał na jedność i właściwą współpracę pomiędzy wszystkimi służbami. - Nosimy różne mundury, mamy różne zadania, ale łączy nas jedno. Łączą nas wartości. Łączy nas służba ojczyźnie - powiedział Cholewa.



Z kolei komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej, kontradmirał Andrzej Prokopski mówił o dumie, jaką powinni odczuwać wszyscy mundurowi. - Żadna maszyna, system, jednostka pływająca nie wykona zadania bez udziału czynnika ludzkiego - podkreślł Prokopski.



Dzisiejsze święto zakończyła uroczysta defilada służb w porcie pasażerskim.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski