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Ze Szczecina do Warszawy przez Poznań Galaktyką

Region Elżbieta Bielecka

Pociąg Pendolino. Fot. PKP Intercity
Pociąg Pendolino. Fot. PKP Intercity
Galaktyka, Portal, Czarodziej i Krasnolud. Tak będą się nazywać dodatkowe pociągi, które zawiozą miłośników fantastyki na poznański festiwal Pyrkon.
W przyszły weekend składy zostaną uruchomione m.in. na trasach z Warszawy, Trójmiasta i Krakowa. Jeden z nich - Pendolino o nazwie Galaktyka - będzie kursował na trasie ze Szczecina do Warszawy i z powrotem - oczywiście przez Poznań.

Tegoroczny Pyrkon rozpocznie się w piątek za tydzień i potrwa do niedzieli. To największy festiwal fantastyki w Polsce i jeden z największych w Europie. Jego historia rozpoczęła się w 2000 roku.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

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