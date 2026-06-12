Ze Szczecina do Warszawy przez Poznań Galaktyką

Galaktyka, Portal, Czarodziej i Krasnolud. Tak będą się nazywać dodatkowe pociągi, które zawiozą miłośników fantastyki na poznański festiwal Pyrkon.
W przyszły weekend składy zostaną uruchomione m.in. na trasach z Warszawy, Trójmiasta i Krakowa. Jeden z nich - Pendolino o nazwie Galaktyka - będzie kursował na trasie ze Szczecina do Warszawy i z powrotem - oczywiście przez Poznań.
Tegoroczny Pyrkon rozpocznie się w piątek za tydzień i potrwa do niedzieli. To największy festiwal fantastyki w Polsce i jeden z największych w Europie. Jego historia rozpoczęła się w 2000 roku.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Tegoroczny Pyrkon rozpocznie się w piątek za tydzień i potrwa do niedzieli. To największy festiwal fantastyki w Polsce i jeden z największych w Europie. Jego historia rozpoczęła się w 2000 roku.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski