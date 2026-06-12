"Ofiary będą żyły w naszej pamięci" [ZDJĘCIA]

Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]

Zachodniopomorskie uczciło pamięć ofiar niemieckich, nazistowskich obozów koncentracyjnych. Na polickim osiedlu Mścięcino mieszkańcy i przedstawiciele samorządu, a także Instytutu Pamięci Narodowej oddali hołd więźniom filii obozu Stutthof.

- Wśród więźniów byli nie tylko Polacy i Żydzi, ale też m.in. Francuzi, Czesi, Rosjanie i Włosi – mówi dyrektor Wydziału Oświaty i Kultury w Urzędzie Gminy Police Witold Stefański. - Ja pamiętam rozmowy z więźniami tego obozu. Dzisiaj już ich nie ma. To było tak dawno temu. Opowiadali o tym, jak trudno było tutaj przeżyć. Jak wielu z ich kolegów, znajomych zginęło w tym miejscu. I dobrze, że dzisiaj pamiętamy o tym miejscu, pamiętamy o tych ludziach.



- Ważne jest również to, aby pamięć o więźniach nigdy nie zginęła. Te tragiczne czasy powinny być dla wszystkich przestrogą – podkreśla nauczycielka historii ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach Anna Jessa-Pawlicka. - Przyszliśmy tutaj po to, żeby dzieci wiedziały, że te ofiary będą w naszej pamięci żyły i to, co możemy zrobić dzisiaj, to przyjść, zapalić znicz, złożyć kwiaty, chwilę pomyśleć i modlić się o to, żeby ta historia nigdy więcej się nie powtórzyła.



Policka filia obozu koncentracyjnego Stutthof istniała w latach 1944-45. W szczytowym momencie były tam więzione prawie 3 tysiące osób. Większość z nich zginęła w koszmarnych warunkach przy wytwarzaniu benzyny syntetycznej w pobliskiej fabryce.



Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady jest obchodzony 14 czerwca.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski