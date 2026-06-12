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19-latka z rzadką chorobą. Jedyny ratunek to operacja w Szwajcarii. Apel matki

Region Anna Klimczyk

Fot. siepomaga.pl/walka-patrycji
Fot. siepomaga.pl/walka-patrycji
Każdego dnia Patrycja czuje przewlekły ból, zwłaszcza brzucha i okolicy miednicy. 19-latka ze Szczecina zmaga się z rzadką chorobą neurologiczną.
- Jedynym ratunkiem dla Patrycji jest operacja w Szwajcarii - mówiła mama dziewczynki Małgorzata Sęczkowska w audycji "Czas Reakcji". - 16 czerwca córka leci wraz z doktorem z Wrocławia na konsultację do profesora w Zurichu. 16 czerwca będzie wyznaczona data operacji.

Jednak problemem są pieniądze. - Na tę terapię potrzeba ponad 300 tysięcy złotych - podkreślała pani Małgorzata. - Nie mam już sił na to, przepraszam, ale błagam każdego, każdego Szczecinianina, każdą matkę, każde firmy, kibiców Pogoni Szczecin, bo w nich jest siła. Błagam jako matka o pomoc.

Wesprzeć dziewczynkę można poprzez internetową zbiórkę.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Jedynym ratunkiem dla Patrycji jest operacja w Szwajcarii - mówiła mama dziewczynki Małgorzata Sęczkowska w audycji "Czas Reakcji".
Jednak problemem są pieniądze. - Na tę terapię potrzeba ponad 300 tysięcy złotych - podkreślała pani Małgorzata.

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