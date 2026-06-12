Naukowcy z Europy skanują zabytki w Świnoujściu. "Przysłużą się miastu" [ZDJĘCIA]

Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin] Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin] Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

Urządzenie za blisko pół miliona złotych skanuje świnoujskie zabytki. Międzynarodowy zespół naukowców bada Twierdzę Świnoujście.

Eksperci i studenci z Polski, Niemiec oraz Włoch analizują tamtejsze fortyfikacje w ramach europejskiego projektu Hefajstos.



Najnowocześniejszy sprzęt pomiarowy i skanery, wielomiesięczne badania potrafią wykonać w kilka chwil. Justyna Borucka, Prodziekan Wydziału Architektury Uniwersytetu Gdańskiego przyznaje, że obiektów do badań w Świnoujściu nie brakuje.



- Skupiliśmy się na szlaku kulturowym fortyfikacji, oglądaliśmy koszary, jesteśmy też w okolicach basenu. Zaskoczeniem jest to, jak bogate jest to dziedzictwo - podkreśla Borucka.



Piotr Piwowarczyk ze Świnoujskiej Organizacji Turystycznej wyjaśnia, że wyniki warsztatów przysłużą się miastu.



- Świnoujście chce wykorzystać tą dokumentację, którą państwo w ramach projektu przygotowuje do dokumentacji wniosku o wpisanie kompleksu Twierdzy Świnoujście na listę pomników historii - dodaje Piwowarczyk.



W projekcie wraz z Politechniką Gdańską biorą udział Uniwersytety w Pawii, Florencji, Bochum.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski