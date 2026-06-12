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Naukowcy z Europy skanują zabytki w Świnoujściu. "Przysłużą się miastu" [ZDJĘCIA]

Region Joanna Maraszek

Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]
Urządzenie za blisko pół miliona złotych skanuje świnoujskie zabytki. Międzynarodowy zespół naukowców bada Twierdzę Świnoujście.
Eksperci i studenci z Polski, Niemiec oraz Włoch analizują tamtejsze fortyfikacje w ramach europejskiego projektu Hefajstos.

Najnowocześniejszy sprzęt pomiarowy i skanery, wielomiesięczne badania potrafią wykonać w kilka chwil. Justyna Borucka, Prodziekan Wydziału Architektury Uniwersytetu Gdańskiego przyznaje, że obiektów do badań w Świnoujściu nie brakuje.

- Skupiliśmy się na szlaku kulturowym fortyfikacji, oglądaliśmy koszary, jesteśmy też w okolicach basenu. Zaskoczeniem jest to, jak bogate jest to dziedzictwo - podkreśla Borucka.

Piotr Piwowarczyk ze Świnoujskiej Organizacji Turystycznej wyjaśnia, że wyniki warsztatów przysłużą się miastu.

- Świnoujście chce wykorzystać tą dokumentację, którą państwo w ramach projektu przygotowuje do dokumentacji wniosku o wpisanie kompleksu Twierdzy Świnoujście na listę pomników historii - dodaje Piwowarczyk.

W projekcie wraz z Politechniką Gdańską biorą udział Uniwersytety w Pawii, Florencji, Bochum.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

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