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Wróciło sezonowe połączenie kolejowe Koszalin–Mielno

Region Polska Agencja Prasowa

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Od 13 czerwca pasażerowie mogą korzystać z wznowionego letniego połączenia kolejowego na trasie Koszalin – Mielno. Drugi rok z rzędu zostaje ono uruchamiane już przed wakacjami. Cena biletu pozostała bez zmian i wynosi 7 zł.
Większość kosztów tego alternatywnego dojazdu do nadmorskiego Mielna pociągami Polregio sfinansuje miasto Koszalin. Radni na sesji w maju zgodzili się na przekazanie samorządowi województwa zachodniopomorskiego 352 tys. zł dotacji na rekompensatę dla operatora połączenia. 50 tys. zł przeznaczy na ten cel gmina Mielno.

Jak podała spółka Polregio, w weekendy trasę tę obsłuży 13 par pociągów, natomiast w dni robocze pasażerowie dostaną do dyspozycji 10 par składów. Zgodnie z rozkładem jazdy, w weekendy ostatni pociąg z Mielna do Koszalina wyjedzie o godz. 21.40.

Połączenie realizowane będzie do 13 września. To drugi sezon z rzędu, w którym pociągi rozpoczynają kursowanie przed wakacjami i zakończą przejazdy po powrocie uczniów do szkół. Wcześniej kursy odbywały się w terminie wakacji.

Bilet normalny kosztuje 7 zł, tyle co w ubiegłym sezonie.

Połączenie kolejowe na trasie Koszalin - Mielno realizowane jest z pomocą finansową miasta Koszalin od 2008 r. Jest atrakcją turystyczną i alternatywną, szybką formą komunikacji z nadmorskim Mielnem. Podróż szynobusem trwa ok. 15 minut. Przejazd samochodem w słoneczne, letnie dni nawet kilkakrotnie dłużej.

Inną turystyczną alternatywą transportu z Koszalina do Mielna i z powrotem jest statek „Julek”, cumujący przy przystani w Jamnie. W 2026 r. kursuje od 4 czerwca do 30 sierpnia. Bilet normalny w jedną stronę kosztuje 30 zł, dla posiadaczy Koszalińskiej Karty Mieszkańca jest tańszy o połowę.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

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