Wróciło sezonowe połączenie kolejowe Koszalin–Mielno

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Od 13 czerwca pasażerowie mogą korzystać z wznowionego letniego połączenia kolejowego na trasie Koszalin – Mielno. Drugi rok z rzędu zostaje ono uruchamiane już przed wakacjami. Cena biletu pozostała bez zmian i wynosi 7 zł.