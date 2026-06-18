Autyzm w społecznym odbiorze. Konferencja w Szczecinie

Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]

W Szczecinie odbyła się II Ogólnopolska Konferencja "Codzienność w spektrum relacji. Niewidoczni bohaterowie".

Była poświęcona nie tylko osobom w spektrum, ale także ich rodzicom, rodzeństwu, terapeutom i nauczycielom.



- Tymi "cichymi bohaterami", o których mowa, są nie tylko rodzice tych osób - mówi Karolina Jończyk ze stowarzyszenia "My niewidoczni".



- Będzie to dialog, mowa o cichych bohaterach, którymi są przede wszystkim rodzeństwo, bliscy, ale również terapeuci, nauczyciele, lekarze i wszyscy ci, którzy tworzą wokół osób w spektrum autyzmu i ich rodzin przestrzeń akceptacji i zrozumienia - dodaje Jończyk.



Specjaliści zwracają uwagę, że świadomość społeczna dotycząca autyzmu rośnie. Jak podkreśla wicedyrektor ds. rozwoju Stowarzyszenia Synergia Kamila Michałko, coraz częściej udaje się zastępować ocenianie zrozumieniem.



- Mamy pełną świadomość tego, że osoba w spektrum może prezentować różnego rodzaju nadwrażliwości, że zmysły biorą górę, że mamy zachowania trudne i to nie jest wcale źle wychowane dziecko, tylko może być to dziecko, które na ten moment nie radzi sobie z daną sytuacją - tłumaczy Michałko.



Organizatorzy konferencji przekonują, że najważniejszym wsparciem dla osób w spektrum autyzmu i ich rodzin pozostają nie tylko specjaliści, ale również zwykła ludzka życzliwość.



Autorka edycji: Joanna Chajdas