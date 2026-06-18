Autyzm w społecznym odbiorze. Konferencja w Szczecinie

W Szczecinie odbyła się II Ogólnopolska Konferencja "Codzienność w spektrum relacji. Niewidoczni bohaterowie".
Była poświęcona nie tylko osobom w spektrum, ale także ich rodzicom, rodzeństwu, terapeutom i nauczycielom.
- Tymi "cichymi bohaterami", o których mowa, są nie tylko rodzice tych osób - mówi Karolina Jończyk ze stowarzyszenia "My niewidoczni".
- Będzie to dialog, mowa o cichych bohaterach, którymi są przede wszystkim rodzeństwo, bliscy, ale również terapeuci, nauczyciele, lekarze i wszyscy ci, którzy tworzą wokół osób w spektrum autyzmu i ich rodzin przestrzeń akceptacji i zrozumienia - dodaje Jończyk.
Specjaliści zwracają uwagę, że świadomość społeczna dotycząca autyzmu rośnie. Jak podkreśla wicedyrektor ds. rozwoju Stowarzyszenia Synergia Kamila Michałko, coraz częściej udaje się zastępować ocenianie zrozumieniem.
- Mamy pełną świadomość tego, że osoba w spektrum może prezentować różnego rodzaju nadwrażliwości, że zmysły biorą górę, że mamy zachowania trudne i to nie jest wcale źle wychowane dziecko, tylko może być to dziecko, które na ten moment nie radzi sobie z daną sytuacją - tłumaczy Michałko.
Organizatorzy konferencji przekonują, że najważniejszym wsparciem dla osób w spektrum autyzmu i ich rodzin pozostają nie tylko specjaliści, ale również zwykła ludzka życzliwość.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
- Tymi "cichymi bohaterami", o których mowa, są nie tylko rodzice tych osób - mówi Karolina Jończyk ze stowarzyszenia "My niewidoczni".
- Będzie to dialog, mowa o cichych bohaterach, którymi są przede wszystkim rodzeństwo, bliscy, ale również terapeuci, nauczyciele, lekarze i wszyscy ci, którzy tworzą wokół osób w spektrum autyzmu i ich rodzin przestrzeń akceptacji i zrozumienia - dodaje Jończyk.
Specjaliści zwracają uwagę, że świadomość społeczna dotycząca autyzmu rośnie. Jak podkreśla wicedyrektor ds. rozwoju Stowarzyszenia Synergia Kamila Michałko, coraz częściej udaje się zastępować ocenianie zrozumieniem.
- Mamy pełną świadomość tego, że osoba w spektrum może prezentować różnego rodzaju nadwrażliwości, że zmysły biorą górę, że mamy zachowania trudne i to nie jest wcale źle wychowane dziecko, tylko może być to dziecko, które na ten moment nie radzi sobie z daną sytuacją - tłumaczy Michałko.
Organizatorzy konferencji przekonują, że najważniejszym wsparciem dla osób w spektrum autyzmu i ich rodzin pozostają nie tylko specjaliści, ale również zwykła ludzka życzliwość.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
- Tymi "cichymi bohaterami", o których mowa, są nie tylko rodzice tych osób - mówi Karolina Jończyk ze stowarzyszenia "My niewidoczni".
Specjaliści zwracają uwagę, że świadomość społeczna dotycząca autyzmu rośnie. Jak podkreśla wicedyrektor ds. rozwoju Stowarzyszenia Synergia Kamila Michałko, coraz częściej udaje się zastępować ocenianie zrozumieniem.