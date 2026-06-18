Chciał pracować w ochronie, a był oskarżony o znęcanie się

Do Sądu Rejonowego Szczecin-Zachód w Szczecinie trafił akt oskarżenia przeciwko Bartoszowi M. Prokuratura zarzuca mu złożenie fałszywego oświadczenia podczas ubiegania się o uprawnienia do pracy w ochronie.
Mężczyzna zapewnił, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, choć w tym czasie był już oskarżony w sprawie dotyczącej znęcania się nad osobą najbliższą.
39-latek nie przyznaje się do winy. Grozi mu do 8 lat więzienia.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
39-latek nie przyznaje się do winy. Grozi mu do 8 lat więzienia.
Autorka edycji: Joanna Chajdas