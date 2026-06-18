Chciał pracować w ochronie, a był oskarżony o znęcanie się

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Do Sądu Rejonowego Szczecin-Zachód w Szczecinie trafił akt oskarżenia przeciwko Bartoszowi M. Prokuratura zarzuca mu złożenie fałszywego oświadczenia podczas ubiegania się o uprawnienia do pracy w ochronie.