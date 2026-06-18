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Chciał pracować w ochronie, a był oskarżony o znęcanie się

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Do Sądu Rejonowego Szczecin-Zachód w Szczecinie trafił akt oskarżenia przeciwko Bartoszowi M. Prokuratura zarzuca mu złożenie fałszywego oświadczenia podczas ubiegania się o uprawnienia do pracy w ochronie.
Mężczyzna zapewnił, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, choć w tym czasie był już oskarżony w sprawie dotyczącej znęcania się nad osobą najbliższą.

39-latek nie przyznaje się do winy. Grozi mu do 8 lat więzienia.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

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