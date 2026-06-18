Festiwal muzyki klasycznej Music Powerania powraca [ZDJĘCIA]

Fot. organizator Fot. organizator

To już jedenasta podróż zespołu Baltic Neopolis Orchestra z muzyką klasyczną po regionie.

Będziemy odwiedzać zarówno większe miasta, jak i niewielkie miejscowości - mówi Katarzyna Lament z biura koncertowego zespołu: - Chcemy grać na plaży, na skwerku, na promie. Będziemy nawet na promie w Gozdowicach w tym roku, a na wodzie jeszcze nie graliśmy. Będziemy w większych lokalizacjach i mniejszych, chcemy, żeby muzyka klasyczna spotkała każdego, który jest mieszkańcem turystycznej bądź nieturystycznej miejscowości.



- Zaczynamy w sobotę - mówi dalej Lament: - W tym roku wyjątkowo dla dzieci, w trochę mniejszym składzie, za to we wspaniałych strojach. Będą księżniczki, supermeni i minionki. Także zachęcamy do tego, żeby przybyć do Kaskady.



W programie znajdą się koncerty kameralne i orkiestrowe, wydarzenia rodzinne, spotkania z muzyką Portugalii, Włoch i Hiszpanii. Wstęp na wszystkie wydarzenia festiwalowe jest bezpłatny.



Autorka edycji: Joanna Chajdas