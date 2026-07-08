"Wakacje sprzyjają czytaniu książek nad morzem"

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Czytelnicy w nadmorskim Świnoujściu pojawiają się... jak grzyby po deszczu. Nowych użytkowników - niemal codziennie - zyskuje miejska biblioteka.

- Wakacje i letni czas zdecydowanie sprzyjają czytaniu książek nad morzem - potwierdza Bartek Wutke z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świnoujściu. - Dziennie odnotowujemy przynajmniej kilku nowych czytelników, którzy zapisują się do biblioteki. Spoza Świnoujścia. Z regionu naprawdę całej Polski mogę śmiało powiedzieć, że od początku wakacji mamy kilkudziesięciu nowych czytelników.



Dodaje, że turyści stawiają na konkretne działy literackie. - To trochę dziwnie zabrzmi, ale krwawe kryminały świetnie się w tej chwili wypożyczają. Na drugim biegunie na pewno będą powieści obyczajowe, romanse. Sporo też reportaży, zwłaszcza podróżniczych, gdzie można sobie poczytać o innych regionach świata - mówi Wutke.



Miejscowa biblioteka w wakacje jest czynna przez od poniedziałku do piątku.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski