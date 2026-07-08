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Jeden z najcenniejszych zabytków Kamienia Pomorskiego do remontu

Region Weronika Łyczywek

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Średniowieczny Pałac Biskupi w Kamieniu Pomorskim będzie miał nową elewację. Jeden z najcenniejszych zabytków miasta niegdyś służył biskupom, mieściła się tam także biblioteka, archiwum kościelne czy też muzeum.
- Teraz budynek ma otworzyć swoje drzwi dla mieszkańców Kamienia Pomorskiego - mówi proboszcz parafii pod wezwaniem św. Ottona w Kamieniu Pomorskim ksiądz Dariusz Żarkowski. - Ten budynek potrzebuje remontu, bo wiele lat nic tam nie było wykonywane, a tym bardziej, że w tym budynku razem z władzami gminy chcemy posadowić czy umieścić siedzibę Kamieńskiego Domu Kultury.

- Piętnastowieczny kamieński Pałac Biskupi przechodził już remont - przypomina ksiądz Dariusz Żarkowski. - Zrobiłem więźbę dachową, zmieniłem dachówkę, odwodniliśmy trochę ten budynek, a teraz przyszedł czas na elewację. I dzięki tej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego możemy to realizować, bo z własnych środków nie bylibyśmy w stanie podejmować takich remontów.

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na nową elewację to kwota prawie 100 tysięcy złotych.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Teraz budynek ma otworzyć swoje drzwi dla mieszkańców Kamienia Pomorskiego - mówi proboszcz parafii pod wezwaniem św. Ottona w Kamieniu Pomorskim ksiądz Dariusz Żarkowski.
- Piętnastowieczny kamieński Pałac Biskupi przechodził już remont - przypomina ksiądz Dariusz Żarkowski.

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