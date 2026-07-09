W Świnoujściu można zobaczyć znaczki z różnych zakątków świata [ZDJĘCIA]

Miłośnicy kotów, psów i znaczków pocztowych mogą spotkać się w jednym miejscu - w świnoujskiej bibliotece miejskiej, gdzie znajduje się wakacyjna wystawa znaczków z całego świata, które przedstawiają właśnie domowe i dzikie futrzaki.





Edycja tekstu: Michał Tesarski

Zwiedzający mogą podziwiać kilkaset egzemplarzy. Niektóre z bardzo egzotycznych miejsc i z bardzo egzotycznymi kotami.- O Tanzania, ale piękny znaczek, śliczny. - Zobaczymy znaczki naprawdę z całego świata. Mamy tutaj "le chats" i "gatos", czyli wszystkie możliwe językowo odmiany. - Tygrys, jakiś lampart, piękny. Naprawdę tu warto z dziećmi tutaj przyjść, pooglądać. Przyprowadzę moje wnuczki - opisują odwiedzający.Mamy tutaj na przykład tak egzotyczne kraje, jak Dżibuti, Czad, może mniej egzotyczne jak Czechosłowacja - informuje Bartek Wutke.Pani ogląda znaczki, który przypadł najbardziej do gustu? - dopytuje dziennikarka.- Najbardziej to chyba te z kotami tutaj, bengalski to akurat jest mój ulubiony. Jest na co popatrzeć - mówi jedna z osób odwiedzających wystawę.Po wystawie oprowadził nas Bartek Wutke z miejscowej biblioteki. Wystawa mieści się na pierwszym piętrze budynku przy ul. Piłsudskiego.