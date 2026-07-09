Czerwone flagi na nadmorskich kąpieliskach

Jeszcze co najmniej kilkadziesiąt godzin będzie obowiązywała czerwona flaga na kąpieliskach nad Bałtykiem. To efekt sztormu.

Edycja tekstu: Michał Król

Bałtyk musi się uspokoić zanim ratownicy pozwolą na kąpiel w morzu - podkreśla Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.- Zwłaszcza jeżeli front schodził z północy Bałtyku, przemieszczał się z dużą prędkością. Trzeba mieć jednak świadomość tego, że powstały miejscami fale pięciometrowej wysokości - mówi Kluska.Pomorska straż pożarna interweniowała ostatniej doby ponad sto trzydzieści razy. Najczęściej do powalonych drzew i połamanych gałęzi.