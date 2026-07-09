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Czerwone flagi na nadmorskich kąpieliskach

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Czerwona flaga na kąpieliskach. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]
Czerwona flaga na kąpieliskach. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]
Jeszcze co najmniej kilkadziesiąt godzin będzie obowiązywała czerwona flaga na kąpieliskach nad Bałtykiem. To efekt sztormu.
Bałtyk musi się uspokoić zanim ratownicy pozwolą na kąpiel w morzu - podkreśla Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

- Zwłaszcza jeżeli front schodził z północy Bałtyku, przemieszczał się z dużą prędkością. Trzeba mieć jednak świadomość tego, że powstały miejscami fale pięciometrowej wysokości - mówi Kluska.

Pomorska straż pożarna interweniowała ostatniej doby ponad sto trzydzieści razy. Najczęściej do powalonych drzew i połamanych gałęzi.

Edycja tekstu: Michał Król

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