Goście Kawiarenki komentują sprawę prof. Grodzkiego

To fake newsy, kłamstwa i propaganda - mówią posłowie opozycji w "Kawiarence politycznej". Niech wytłumaczą się przed sądem - odpowiada przedstawiciel partii rządzącej. To o sprawie obecnego marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego.

Reporterowi Radia Szczecin udało się dotrzeć do osób, które twierdzą, że dały pieniądze profesorowi, kiedy ten leczył w szpitalu w Zdunowie.- Tak być nie może - mówi wiceprzewodniczący klubu radnych Koalicji Obywatelskiej w szczecińskiej radzie miasta Przemysław Słowik. - Zgłaszają się anonimowe osoby, nie mamy nazwisk, obrzuca się błotem marszałka Senatu. Te informacje są powielane i robiony jest z tego news, chociaż mamy do czynienia z niesprawdzonymi informacjami. Tak naprawdę z jakimiś, można śmiało powiedzieć, kłamstwami.- Sprawa profesora Grodzkiego bardzo skutecznie przykryła aferę Banasia - twierdzi poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Jarosław Rzepa. - Prawo i Sprawiedliwość nie może pogodzić się z porażką w Senacie i robi wszystko, żeby dziś bardzo mocno obrzydzić Polakom postać marszałka Senatu.- To zorganizowana, propagandowa akcja - dodaje poseł Lewicy Dariusz Wieczorek. - Proszę zauważyć, kiedy się to dzieje. Dzieje się to po wyborze pana profesora Grodzkiego na marszałka. 20 lat temu to wydarzenie nie było korupcją, a korupcją się stało po 20 latach, kiedy został marszałkiem Senatu.- Dobrze, że sprawa zostanie wyjaśniona - odpowiada poseł Prawa i Sprawiedliwości Artur Szałabawka. - I dobrze, bo wszelkie fake newsy i pomówienia powinny być szkalowane i jestem zdecydowanym przeciwnikiem tego typu zachowań. Natomiast do sytuacji, które są potwierdzone przez konkretne osoby i konkretne osoby będą musiały pod przysięgą konkretne rzeczy mówić to jest zupełnie inna sprawa.Rzecznik dyscyplinarny Uniwersytetu Szczecińskiego wszczął postępowanie dyscyplinarne przeciwko prof. Agnieszce Popieli, która jako pierwsza powiedziała publicznie, że marszałek Senatu Tomasz Grodzki wziął od niej 500 dolarów za operację.Marszałek Senatu zapowiedział w sobotę, że złoży pozwy przeciwko tym, którzy go zniesławiają - informuje Gazeta Polska Codziennie.