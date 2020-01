Co z siedzibą Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie? Komentarze polityków w "Kawiarence politycznej"

Nie ma pieniędzy na budowę siedziby Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie w budżecie województwa zachodniopomorskiego. Dyskutowali o tym goście audycji "Kawiarenka polityczna" Radia Szczecin.

Problemem jest brak zewnętrznego finansowania - mówił Artur Nycz, radny Platformy Obywatelskiej.- Dlatego, że jeszcze szukamy dofinansowań zewnętrznych dla tej inwestycji. Mamy dwie opcje. Pierwsza to jest ministerstwo, to jest taka kluczowa i najważniejsza, bo te środki tam są. Druga, dlaczego Szczecin nie miałby się dołożyć - mówił Nycz.Marszałek województwa buduje swoją siedzibę za około 200 milionów złotych, a nie znalazł pieniędzy na Pogotowie Ratunkowe. Tym samym nie można powiedzieć, że jest to budżet prorozwojowy - mówił Dariusz Matecki, radny Prawa i Sprawiedliwości.- Trzeba się zastanowić, gdzie są priorytety w wydatkowaniu pieniędzy z budżetu. Stacja, jeśli chodzi o ratowanie zdrowia, to powinien być priorytet - mówił Matecki.Budżet można zmienić w trakcie roku, także nad budową siedziby pogotowia trzeba się będzie pochylić - mówił Zygmunt Dziewguć, radny Polskiego Stronnictwa Ludowego.- Myślę, że wkrótce na pewno ciśnienie będzie dość duże i ta sprawa będzie musiała się pojawić - mówił Dziewguć.Budowa nowej siedziby Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie szacowana jest na około 50 milionów złotych.