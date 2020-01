Będzie "okrągły stół" ws. rozbudowy ulicy Stołczyńskiej [WIDEO, ZDJĘCIA]

W sobotę dojdzie do "okrągłego stołu" w sprawie rozbudowy ulicy Stołczyńskiej w szczecińskiej dzielnicy Skolwin.

W tej sprawie protestowali w poniedziałek wędkarze z Koła "Okoń" oraz żeglarze z sekcji "Świt". Przez godzinę pikietowali przed bramą firmy Sternal International.Zdaniem przedstawiciela spółki - dyrektora zarządzającego Arkadiusza Boniewskiego - jedyną przeszkodą jest zamiana działek, przez które przebiegać ma przyszła droga.- Możemy przeznaczy tę działkę, która jest sporna, ale pod warunkiem, że otrzymamy funkcjonalnie podobną działkę obok naszego budynku lub naprzeciw. Ta działka pozwoli nam na funkcjonowanie firmy i ewentualny rozwój, bo bez tej działki, o której jest mowa, gdzie miała powstać droga spowoduje to, że w krótkim czasie firma Sternal mogłaby być zamknięta - mówi Boniewski.Na rozbudowie ulicy Stołczyńskiej zależy niemal wszystkim mieszkańcom tej dzielnicy - mówi Maciej Zaśko z portalu skolwin.info. Dodaje, że nowa droga przede wszystkim wyprowadzi ruch samochodów ciężarowych z tutejszego osiedla.- Droga jest niezbędna nie tylko dla mieszkańców, ale też i dla firm, które tam działają na terenie papierni. Będzie też odnoga, to skutek wczorajszych protestów, dotyczy wejścia przez bramę dawnej papierni na tę chwilę. Po wczorajszym proteście doszło do rozmów z panem Sternalem i wieczorem pojawił się komunikat, że druga tura rozmów odbędzie się w sobotę - mówi Zaśko.Rozbudowana ulica Stołczyńska prowadzić będzie od byłej Papierni Skolwin do okolic obecnego Teleyardu. Droga powstanie prawdopodobnie jeszcze w tym roku.