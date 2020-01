Kultowa kurtka Bogusława Lindy może wrócić do zachodniopomorskiego [ZDJĘCIA]

Licytacja trwa, ale jest spora szansa, że kultowa kurtka z filmów "Psy" Władysława Pasikowskiego wróci do województwa zachodniopomorskiego.

Chodzi o skórę z naszywkami Franza Maurera granego przez Bogusława Lindę. Przez ostatnie kilkanaście lat znajdowała się w Gabinecie Figur Woskowych w Międzyzdrojach. Miała ją na sobie figura Bogusława Lindy. Teraz trafiła na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.- Normalnie, bo to zła kobieta była. - Ty stara d... jesteś - mówi w filmie Bogusław Linda.Te teksty Franza Maurera zna każdy, każdy pamięta też jego kurtkę. Po tym, jak zakończyły się zdjęcia do drugiej części Psów, trafiła ona do Międzyzdrojów. To dzięki Waldemarowi Dąbrowskiemu, który jest pomysłodawcą Festiwalu Gwiazd. Miała ją na sobie figura Bogusława Lindy.Po wielu latach, gdy zdecydowano o nakręceniu trzeciej części filmu, producenci poprosili o wypożyczenie ubrania. Gdy zdjęcia się zakończyły, poprosili o zgodę na wystawienie kurtki na licytację WOŚP - mówi Katarzyna Gołos-Wróbel z Gabinetu Figur Woskowych w Międzyzdrojach.- Producenci filmu zapewnili, że oni zrobią wszystko, żeby ją ostatecznie wykupić. By kurtka wróciła na swoje miejsce, żeby kolejne lata wisiała na figurze Bogusława Lindy - mówi Gołos-Wróbel.Jeżeli jednak się nie uda, Bogusław Linda zostanie w samej koszuli - dodaje Gołos-Wróbel.- Tego się nie da zastąpić. Po prostu opiszemy, że poszła na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. A zdjęcia dokumentują, że stał u nas kiedyś w kurtce - mówi Gołos-Wróbel. Licytacja kurtki potrwa do końca stycznia. Aktualna oferta to ponad 50 tysięcy złotych.