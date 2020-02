Reforma sądów tematem numer jeden w Kawiarence Politycznej Radia Szczecin [ZDJĘCIA]

Doprowadzimy ją do końca - zapewniają politycy partii rządzącej. To wojna przeciwko sędziom - odpowiadał opozycja.

Tylko Zjednoczona Prawica ma odwagę, aby podjąć się reformy sądów, oczekiwanej od 89 roku - mówił szef Solidarnej Polski na Pomorzu Zachodnim Dariusz Matecki- Przypomnę, że to polski parlament uchwala ustawy, a nie sędziowie. Mamy demokrację, a nie sędziokrację. Na konwencji Solidarnej Polski nasi politycy powiedzieli wprost, że się nie zatrzymają przy reformie sądownictwa - dodawał.Reforma w tym kształcie przyniosła jedynie spór w Polsce - mówił Dawid Krystek z SLD- Dzisiaj polski rząd poszedł na wojnę z polskim wymiarem sprawiedliwości. Widać odzew jaki jest w Unii Europejskiej. Dzisiaj stajemy się tak naprawdę pośmiewiskiem Europy - przekonywał.Brakuje konsultacji - dodał poseł PSL Jarosław Rzepa- Bo dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość idzie na twardo i robi to bezczelnie jeżeli chodzi o reformowanie, czy wprowadzanie swoich rozwiązań i to jest bardzo przykre. Natomiast, muszę powiedzieć pan prezes Ziobro doczeka się Trybunału Stanu - wieszczył.Wyniki wyborów ale też wczorajsza manifestacja w obronie reformy sądownictwa to tylko niektóre dowody czego oczekują Polacy - odpowiada Zbigniew Bogucki z PiS- Trzeba władzę wygrać w wolnych demokratycznych wyborach, a nie na ulicy i za granicą. Wygrajcie państwo w wolnych demokratycznych wyborach, przekonajcie Polaków do swoich propozycji, a później układajcie sprawy Polskie w taki sposób jak to uznacie za słuszny. Ale nie poprzez straszenie więzieniem, prokuratorem, trybunałem stanu - tłumaczyłDodajmy, że kolejna ustawa przeprowadzona przez rząd Prawa i Sprawiedliwości dotycząca sądownictwa zakłada m.in. postępowania dyscyplinarne dla sędziów podważających status innych sędziów. Według rządzących pozwoli to powstrzymać spór w środowisku.