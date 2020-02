Polska w opinii polityków z regionu, czyli "Kawiarenka polityczna" Radia Szczecin

Jaka jest Polska? Spór w tej sprawie toczyli goście "Kawiarenki politycznej" Radia Szczecin. Od pięciu lat śpię bez przekonania, że sprawy naszego kraju idą w dobrym kierunku - mówiła senator Platformy Obywatelskiej Magdalena Kochan.

- Kiedy ostatnio oglądaliście wieczorny program informacyjny, wszystko jedno w której stacji telewizyjnej, po którym byliście spokojni, usiedliście i powiedzieliście: "ok, właściwie nieciekawa ta polityka, nie mam się czym denerwować". Powiem ze swojej perspektywy: od czterech-pięciu lat nie zasypiałam z takim spokojnym przekonaniem, że nie muszę się denerwować - mówiła senator Kochan.Rozumiem, że w tych programach informacyjnych są też relacje z Francji czy Niemiec? - dopytywała radna wojewódzka z Prawa i Sprawiedliwości, Małgorzata Jacyna-Witt.- W zasadzie w tej chwili wszyscy boją się do Paryża przyjeżdżać, bo taka nawalanka, jaka trwa w Paryżu, to jest nie do wyobrażenia. Natomiast Polska jest państwem spokojnym - oceniła Małgorzata Jacyna-Witt.Według ubiegłorocznego badania HDI przeprowadzonego przez agendę ONZ Polska zajmuje 33. miejsce na 189 krajów. Ranking jest wskaźnikiem rozwoju społecznego i analizuje trzy domeny: zdrowie, edukację i odpowiedni standard życia. Z państw Grupy Wyszehradzkiej Polskę wyprzedzają tylko Czechy.