"Cichy zamach stanu odbywa się w UE"

Cichy zamach stanu odbywa się w Unii Europejskiej - powiedział gość "Magazynu Międzynarodowego" Radia Szczecin.

W poniedziałek w programie "na tapecie" był wpływ Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na relacje Komisji Europejskiej z państwami członkowskimi.Komisja Europejska złożyła wniosek do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o zastosowanie środków tymczasowych przeciw Polsce w odniesieniu do systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów.- Trybunał wyrasta na nowy ośrodek władzy w Unii - powiedział prof. Tomasz Grosse z Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego. - Niejednokrotnie pewne krótkotrwałe interesy w jakiejś konkretnej sprawie, którą się zajmuje Trybunał, zwyciężają jeśli chodzi o większość państw członkowskich. Nie patrzy się natomiast na pewne konsekwencje systemowe o charakterze ustrojowym, które polegają na tym, że w praktyce władza przechodzi od instytucji, które politolodzy określają jako większościowe, czyli mające mniejszy lub większy mandat wyborczy. Ta władza przechodzi do instytucji sądowniczych.Publicysta Piotr Semka dodał krótko. - Sędziów nikt nie wybiera, ale mogą bardzo wiele, a przywódców lokalnych państw unijnych owszem wybierają, ale ci są bardzo często bezsilni wobec werdyktu TSUE - stwierdził Semka.Jeśli TSUE uzna wniosek KE - Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego może zostać zawieszona. TSUE będzie mógł także zasądzić wobec Polski kary pieniężne.