"Nadciąga kolejny kryzys migracyjny"

Europa znów stoi przed kryzysem migracyjnym - mówił w programie "Radio Szczecin na Wieczór" profesor Artur Wróblewski.

Jak tłumaczył politolog, tym razem przywódcy państw powinni być już mądrzejsi niż w 2015 roku. Dzięki m.in. Polsce czy Węgrom, dziś pozostałe kraje patrzą i reagują na problem imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu inaczej niż ostatnio - tłumaczył profesor Artur Wróblewski.- Dzisiaj nie ma już przyzwolenia na przyjmowanie, takie właśnie trochę bezkrytyczne imigrantów, w tym też uchodźców. Widzimy dlatego uszczelnienie granicy, między Grecją, Bułgarią a Turcją, a nie otwarcie tej granicy, co miało miejsce 4, 5 lat temu - podkreślał Wróblewski.Jak podała Polska Agencja Prasowa, w ostatnich dniach z Turcji do Grecji próbowało przedostać się około 10 tysięcy imigrantów. Greckie służby musiały użyć gazu łzawiącego i granatów hukowych, by odeprzeć tłumy.Do sieci trafiło też dramatyczne nagranie, na którym widać jak imigranci biją i podduszają dzieci dymem z ogniska, żeby te w świetle kamer wyglądały bardziej dramatycznie.