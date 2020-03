Najlepszy prezent na Dzień Kobiet? "Może chwila relaksu i wyciszenia" [ZDJĘCIA]

Tradycyjne kwiatki i bombonierki, czy bardziej wymyślna wizyta w spa lub masaż? Zapytaliśmy szczecinianki o ich wymarzony prezent na dzień kobiet.

- Myślę, że kobiety w dzisiejszych czasach są tak zabiegane i wielozadaniowe, że idealnym prezentem byłaby chwila relaksu i wyciszenia. Może więc jakiś pakiet SPA. - Kwiatki się wręcza, bombonierki. - Może masaż. To byłby super prezent - mówią szczecinianki.A co dla swoich wybranek serca przygotowali panowie?- Kwiaty, może jakieś akcesoria dla psa, bo teraz będziemy go kupować. - Kwiaty, może jakąś czekoladę. Laurka to już trochę za późno. - Żonie coś kupię, na jakieś zakupy czy coś. - Co prawda nie jestem w związku, ale u nas w domu nigdy się tego dnia nie obchodziło. Zostanę przy kwiatku i może wspólnej kawie - mówią szczecinianie.Ekipa Radia Szczecin również będzie obdarowywać panie. W niedzielę nasi przedstawiciele pojawią się m.in. na Jasnych Błoniach, Wałach Chrobrego, Miedwiu czy w centrum Stargardu i od rana będą rozdawać kwiaty wszystkim paniom.