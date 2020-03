Nie kupimy już biletu u motorniczego

Zmiany w szczecińskiej komunikacji miejskiej - to z powodu koronawirusa. Od czwartku kierowcy autobusów i motorniczowie nie będą sprzedawać biletów.

To po to, by ograniczyć bezpośredni kontakt i możliwość zarażenia. To jedna z decyzji miasta, którą podjęto podczas środowego posiedzenia miejskiego sztabu zarządzania kryzysowego- Tutaj chodzi o zabezpieczanie kierowców, żebyśmy nie musieli specjalnych środków stosować w każdym autobusie. Zachęcamy tutaj do kupowania biletów albo w innych miejscach, albo korzystania z aplikacji. Wiemy, że podróżowanie komunikacją miejską jest możliwe przy użyciu aplikacji. Chcielibyśmy, żeby mieszkańcy Szczecina częściej z tego korzystali - mówi prezydent Szczecina Piotr Krzystek.Autobusy i tramwaje są codziennie czyszczone. Raz na dobę będą też dezynfekowane biletomaty, które znajdują się na przystankach.