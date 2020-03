Ruszyły lekcje online. Jak radzą sobie szkoły? [WIDEO, ZDJĘCIA]

Nauczanie na odległość od środy jest obowiązkowe. W życie wchodzą nowe przepisy Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące tej kwestii.

Zamiast tradycyjnych metod, klasy, ławek i dzwonków w szkole - własny pokój, komputer, tablet lub smartfon i lekcje przez internet.- Jeśli chodzi o Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie, to byliśmy na tyle dobrze przygotowani, że praktycznie od początku tego roku, ten "Microsoft Teams" był wprowadzany w szkole i mamy możliwość prowadzenia zajęć z uczniami - tłumaczy Arkadiusz Teresiński, nauczyciel matematyki.Nasi uczniowie korzystają z platformy Padlet, a na tej platformie codziennie do godziny 9 ukazują się zadania do wykonania zgodnie z dotychczas prowadzonym planem lekcji. Uczniowie sami sobie organizują pracę w systemie dziennym, następnego dnia jest podsumowanie. Tak to się będzie odbywało przez najbliższe dwa tygodnie - opowiada Maciej Grenda, 16 Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie.Minister Edukacji Narodowej apeluje, aby dyrektorzy i nauczyciele przy planowaniu zajęć rozsądnie podchodzili do możliwości uczniów i nie przeciążali ich nauką.