Dobrzyński: Opozycja liczy na kryzys, który zaszkodzi prezydentowi

Opozycja liczy na kryzys, który zaszkodzi prezydentowi Andrzejowi Dudzie, stąd żądania przełożenia daty wyborów - mówił w "Rozmowach pod krawatem" poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński.

Polityk ze Szczecina podkreślał, że w konstytucji jasno określono, kiedy można coś takiego zrobić, między innymi w sytuacji wprowadzenia stanu wyjątkowego.- Takie przesłanki na razie nie zachodzą - podkreślał Dobrzyński. - Pierwsza sprawa. Gdyby wprowadzić teraz stan wyjątkowy, czyli wybory byłyby gdzieś jesienią. Wyobraźmy sobie co będzie, jeśli jesienią okazałoby się, że np. koronawirus powraca. Idźmy dalej. Zwracam uwagę, że większość ludzi teraz jednak nadal pracuje. W naszej rodzinie spełniam rolę tego, który utrzymuje kontakty zewnętrzne. Chodzę po zakupy, do sklepów, do aptek i nie wyobrażam sobie, żeby akt głosowania był od strony technicznej bardziej groźny niż pobyt w sklepie.Przy czym - jak zapewniał Dobrzyński - decyzja o ewentualnym przełożeniu daty wyborów wciąż jest możliwa, w zależności od rozwoju sytuacji z epidemią koronawirusa. W ostatni weekend w Polsce w niektórych gminach odbywały się wybory samorządowe. Takie wybory odbyły się również we Francji czy niemieckiej Bawarii.