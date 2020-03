Modlitwa we wszystkich kościołach i bijące dzwony zabrzmią w środę w południe. To odpowiedź na prośbę papieża Franciszka, który w minioną niedzielę apelował o modlitwę 25 marca, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

Biskupi oraz kapłani odmówią modlitwę Anioł Pański, Ojcze nasz i 3 razy Zdrowaś Maryjo.- W minioną niedzielę podczas modlitwy Anioł Pański w Rzymie, papież Franciszek wypowiedział bardzo ciekawe i myślę, że znane już przez nas słowa. "Zwalczmy szalejącą pandemię wirusa, pandemią naszej modlitwy" - mówi ks. Maciej Wagner ze szczecińskiej katedry.Jak czytamy w komunikacie przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego, to modlitwa w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych.- Papież Franciszek zachęcił wszystkich chrześcijan, chrześcijan różnych wyznań, żeby zjednoczyć się we wspólnej modlitwie. Chcemy odpowiedzieć na zaproszenie i wołanie papieża Franciszka także i naszą modlitwą - dodaje ks. Maciej Wagner.Kapłan zachęca wiernych do włączenia się w modlitwę we własnych domach.