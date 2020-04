Lubczyk z PSL: wybory będą bezpiecznie, gdy sytuacja będzie ustabilizowana

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Liczy na stan klęski żywiołowej, żeby "firmy mogły się odbudować" - mówił w "Rozmowie pod krawatem" poseł PSL Radosław Lubczyk.

Zdaniem polityka "to nie jest czas, żeby myśleć o wyborach". Lubczyk - także lekarz - przyznał, że nie ma żadnej gwarancji dla elekcji w innym terminie, bo nie wiadomo ile potrwa epidemia koronawirusa. Ale w maju głosowania korespondencyjnego "sobie nie wyobraża", bo najważniejsza jest gospodarka.



- Tak naprawdę jeszcze nie wiemy, czy będziemy mieli szczyt zachorowań, czy on przesunie się na inną datę. Natomiast dzisiaj widzimy, jaki jest stan w Polsce. Ja sobie nie wyobrażam przeprowadzenia wyborów w maju, czy to 10. czy 20. Sytuacja w Polsce musi być ustabilizowana, mówię o koronawirusie. Jeśli ta sytuacja będzie ustabilizowana, wtedy będziemy mogli przeprowadzić bezpiecznie wybory, bezpiecznie dla życia i zdrowia Polaków. I taki byłby dla mnie cel - mówi Lubczyk.



Przyjęta w poniedziałek w Sejmie ustawa o głosowaniu korespondencyjnym trafi teraz do zdominowanego przez opozycję Senatu. Tam prawdopodobnie zostanie przez 30 dni, więc tak czy owak będzie możliwe przeprowadzenie wyborów prezydenckich - bez wizyty w lokalu - w konstytucyjnym terminie, czyli w maju.