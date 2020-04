Potwierdzono trzy przypadki koronawirusa w podszczecińskim centrum Amazon - informuje Sanepid.

Jak czytamy w przesłanym nam komunikacie, tu cytat, "Jedna z osób [ta, o której było już wiadomo wcześniej - przyp.red.] ostatni raz w pracy była 25 marca. Kolejna ostatni raz była w pracy 22 marca - a trzecia osoba 30 marca".Rzeczniczka szczecińskiego Sanepidu informuje również, że "w przypadku ostatniej osoby Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna objęła kwarantanną osoby z bliskiego kontaktu zarówno z pracy, jak i ze środowiska domowego - są to 2 osoby".Radio Szczecin wysłało maila do firmy Amazon z prośbą o odniesienie się do sytuacji.