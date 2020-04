Jacyna-Witt: "Kęsik tak się nadaje do doradztwa, jak ja do baletu"

"To jest korupcja polityczna" - stwierdziła radna Prawa i Sprawiedliwości Małgorzata Jacyna-Witt. W ten sposób skomentowała zatrudnienie byłego polityka Sojuszu Lewicy Demokratycznej w miejskiej spółce Tramwaje Szczecińskie.

Piotr Kęsik został doradcą z pensją 58 tysięcy złotych brutto rocznie. - To korupcja polityczna, gdzie pan prezydent wynagradza pana Kęsika za głosy, które zebrał na jego listę. No to tyle. Pan Kęsik tak się nadaje do doradztwa, jak ja do chińskiego baletu - stwierdziła Małgorzata Jacyna-Witt.Radny Dariusz Matecki z Prawa i Sprawiedliwości powiedział natomiast, że trudno zweryfikować czym zajmują się doradcy prezydenta Szczecina Piotra Krzystka.- Dopytywałem się o działalność jednego z jego pełnomocników, akurat chodziło o działalność pełnomocnika do spraw seniorów - pana Stopyrę, byłego komunistycznego prezydenta Szczecina. Niestety, takiej informacji nie uzyskałem, otrzymałem jedynie ogólniki, czym się ma zajmować. Nie dostałem żadnych dokumentów, co dokładnie wytworzył pan Stopyra - skomentował Matecki.Piotr Kęsik nie komentuje sprawy. Obecnie jest politykiem "Bezpartyjnych", a w ostatnich wyborach samorządowych poparł prezydenta Szczecina Piotra Krzystka.