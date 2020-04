Kupcy z Manhattanu żalą się. Radni PiS apelują o ujednolicenie przepisów

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Radni PiS wystosowali apel do prezydenta Szczecina w sprawie opłat na miejskich targowiskach.

To w związku z miejską obniżką czynszu za dzierżawę sklepów i pawilonów do symbolicznej złotówki. Ta ma obowiązywać do września.



Jak czytamy jednak w liście od radnych, niektórzy kupcy z Manhattanu żalą się, że

muszą płacić czynsz w wysokości prawie takiej samej, jak przed pandemią. Radni zaapelowali o wyjaśnienie tej sytuacji i ujednolicenie przepisów.



Jak powiedział nam Łukasz Kolasa, rzecznik prezydenta: "Urząd Miasta nie komentuje politycznych wystąpień".



15 kwietnia prezydent Piotr Krzystek podjął decyzję o obniżeniu miesięcznego czynszu dzierżawnego do złotówki dla obiektów handlowych i targowisk. Miasto podaje, że nic się w tej kwestii nie zmieniło.