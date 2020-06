Ponad 300 mln zł z budżetu państwa wspomoże region [ZDJĘCIA]

Rząd nie zapomniał o samorządach. Ponad 300 milionów złotych z budżetu państwa trafi na konta gmin i powiatów województwa zachodniopomorskiego.









- W tym 90 milionów otrzyma Szczecin - poinformowali w środę na konferencji prasowej, w centrum miasta, politycy Prawa i Sprawiedliwości. Konferencje próbowali zakłócić działacze "młodzieżówki" Platformy Obywatelskiej.- Pieniądze dla samorządów, to kolejny element realizowanej przez rząd Tarczy Antykryzysowej, którą podpisał Andrzej Duda - mówił poseł PiS Leszek Dobrzyński.- Te pieniądze będą mogły być wykorzystywane na przykład na remonty szkół, na remonty żłobków i przedszkoli, na sieć wodnokanalizacyjną, na drogi. To są te inwestycje, które są tak bardzo potrzebne lokalnej społeczności - wymieniał Dobrzyński.Dzięki działaniom rządu i prezydenta, Polska w sposób łagodny przechodzi kryzys - dodała radna wojewódzka PiS Małgorzata Jacyna-Witt. - Jesteśmy otwarci na dyskusję o najważniejszych problemach - podkreślała Jacyna-Witt.Podczas konferencji młodzi działacze PO krzyczeli: "Gdzie jest prom?". A poseł PiS Artur Szałabawka odpowiadał: przeznaczone jest 500 milionów złotych na budowę Centrum Onkologicznego w Szczecinie, w Świnoujściu budowany jest tunel, powiększany gazoport i pogłębiany tor wody do Szczecin, a także modernizowana jest elektrownia Dolna Odra. - To jest coś, czego wcześniej nie było, to jest powód do dumy - podsumował Szałabawka.Wybory prezydenckie odbędą się 28 czerwca.